Eduardo Domínguez reveló por qué se fue de Colón y apuntó contra el agente de Facundo Farías por el coqueteo con River y Boca

Eduardo Domínguez, ex entrenador de Colón de Santa Fe (REUTERS/Andres Larrovere)

Este jueves, Eduardo Domínguez confirmó su salida anticipada de Colón de Santa Fe y se despidió de los hinchas con una carta escrita a mano que fue publicada por el club.

“Quisiera expresar todo mi agradecimiento al hincha que siempre me ha mostrado su respeto y su cariño. A mis jugadores, que han llevado a lugares que solamente se sueñan; al staff médico, utileros, cancheros y toda la gente que trabaja en el club; y a la Comisión Directiva encabezada por José Vignatti, agradecerles el haber confiado en mi nuevamente. Todo principio tiene un fin, y siento que es el momento de despedirnos. Un hasta luego alcanza, o hasta siempre, porque siempre van a estar en mi corazón. ¡Gracias Colón!”, expresó el DT que sacó campeón al Sabalero de la Copa de la Liga Profesional, su primer título en 116 años de historia.

Carta de Eduardo Domínguez con la que formalizó su salida de Colón de Santa Fe

Luego de la emotiva carta, Eduardo Domínguez rompió el silencio y en diálogo con medios santafesinos contó los motivos que lo llevaron a decidir alejarse de Colón de manera anticipada, ya que su contrato vencía en diciembre de 2022. También fue muy elogioso con la dirigencia y el plantel y lanzó un dardo indirecto para el representante de Facundo Farías, la joya del Sabalero y uno de los mejores jugadores del campeonato por los que se pelean Boca Juniors y River Plate en este mercado de pases. En lo que respecta a su futuro como DT, con Independiente de Avellaneda como máximo candidato a contratarlo, optó por no dar precisiones.

“No fue de un día para otro o por un resultado. Lo venía manejando en mi cabeza, hablando con el presidente. Insistieron hasta el último día para que yo continuara, pero yo ya había tomado la determinación de darle un cierre a este ciclo y que venga otro entrenador que siga construyendo un Colón mejor”, expresó Domínguez en una entrevista con Aire de Santa Fe (Pasan Cosas).

Y agregó: “Uno va viendo situaciones. Nada en particular. Sentía que no le podía dar más a este grupo de jugadores. No me gusta estar por estar. Para encarar este año que le viene a Colón, con Copa Libertadores, y sostener la vara alta, uno tiene que estar lleno de energía, tener una motivación elevada. Ellos (por los dirigentes) me daban tranquilidad, todo el apoyo. Pero veía que yo no podía seguir. No era algo puntual. Sentía que nos teníamos que soltar la mano, que venga otro cuerpo técnico con entusiasmo y energía para que Colón siga construyendo el camino”.

Eduardo Domínguez reconoció que el cierre de años no fue el esperado, con derrotas en el clásico ante Unión y goleada frente a River Plate por el Trofeo de Campeones. Sin embargo, aseguró que estos traspiés no influyeron en su decisión final. “La última semana no nos gustó, no cerramos el año como quisimos y como ameritaba el año en sí, pero eso no empaña el balance en general de lo que fue el año y lo que produjo Colón en 2021. No influyó para nada. No iba a influir si hipotéticamente hubiéramos ganado. No iba a inclinar la balanza para un lado o para el otro”.

Ya en diálogo con Radio Sol FM 91.5, y puntualmente sobre las versiones que indican que va a ser técnico de Independiente, Domínguez expresó: “Que digan lo que quieran, yo voy a hablar de acá para atrás, no sé lo que va a venir”. Sin embargo, fue muy elogioso con el Rolfi Montenegro, nuevo asesor deportivo del Rojo: “Con Rolfi fuimos compañeros, jugamos juntos y lo he dirigido por un año y medio casi. Hemos vivido mucho en mi última etapa en Huracán y primera etapa como entrenador. Lo aprecio mucho porque entiendeo lo que él me ha ayudado a crecer como entrenador”.

Por último, dejó un claro mensaje sobre el caso de Facundo Farías, la máxima estrella del equipo por el que se pelean Boca y River. El principal apuntado fue su representante, Martín Sendoa, por el manejo que tuvo con el joven de 19 años. “No soy quien para opinar, opinaba poco cuando yo trabajaba con él, ahora el que trabaja con él es su agente. Lo que no se tiene que olvidar el empresario es que él es el empresario y el que juega es el jugador. Que todo lo que haga sea para mejorarle la calidad de vida o las posibilidades laborales. No exponerlo por exponerlo, para que salga en un diario o un portal. Tiene un recorrido muy grande. Va a depender de Facu. Es un chico que quiere aprender y le gusta aprender. Hay que estarle encima pero también darle su espacio y sepa desenvolverse como debería ser”.

SEGUIR LEYENDO: