La Policía dominicana detuvo a “Polote” por una serie de arrebatos en la vía pública

La Policía Nacional de República Dominicana detuvo a Justin Esteban Peguero, alias “Polote”, por su presunta participación en robos por arrebato en la vía pública./ (Redes Diego Pesqueira)

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La Policía Nacional de la República Dominicana detuvo a Justin Esteban Peguero, conocido como “Polote”, de 21 años, señalado por su presunta participación en una serie de robos mediante arrebatos en la vía pública.

El operativo, llevado a cabo por la División de Investigación (DICRIM), C-2, adscrita al Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos contra la Propiedad, permitió la recuperación de 17 carteras con documentos personales, tarjetas bancarias y otras pertenencias de ciudadanos afectados.

La aprehensión se produjo tras un proceso de seguimiento y análisis de cámaras de seguridad, lo que facilitó la identificación de Peguero y su posterior localización en la intersección de la calle Vicini y París, en el sector San Carlos del Distrito Nacional.

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Al momento de la captura, el sospechoso se desplazaba en una motocicleta marca HAOJUE, modelo XPRESS, color rojo, sin placa visible, y en su poder se halló una cartera tipo mariconera que contenía cinco teléfonos celulares de diferentes marcas.

Durante el proceso de investigación, Peguero habría admitido su implicación en los hechos y explicó que, tras cometer los arrebatos, solía deshacerse de las carteras y documentos sustraídos en terrenos baldíos cercanos. Esta confesión dirigió a los agentes a la calle 27 esquina Francisco Carvajal, donde se realizó la recuperación de las pertenencias robadas.

Entre los objetos incautados se encontraron pasaportes haitianos, cédulas de identidad, documentos de identidad de extranjeros, permisos de trabajo, tarjetas bancarias, tarjetas del Metro de Santo Domingo, carnés laborales, llaves y otros efectos personales.

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El operativo de la DICRIM permitió recuperar 17 carteras con documentos personales, tarjetas bancarias y pertenencias de ciudadanos afectados./ (Policía Nacional)

El detenido, junto con la motocicleta y las evidencias ocupadas, fue puesto a disposición del Ministerio Público, que determinará la imputación formal y las acciones legales pertinentes.

Penas establecidas en el Código Penal de República Dominicana para el delito de robo

El Código Penal de la República Dominicana considera el robo como la sustracción fraudulenta de efectos o bienes ajenos, y contempla diversas sanciones en función de la modalidad y circunstancias del delito. Según el artículo 379 del Código Penal, el robo simple se castiga con una pena de reclusión menor de tres a diez años, cuando el hecho se comete con violencia o fractura, o si el valor de lo sustraído supera determinados montos.

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Por su parte, el artículo 384 aumenta las sanciones cuando el delito se realiza con agravantes, como el uso de armas, violencia contra las personas o en circunstancias que demuestren mayor peligrosidad social. En estos casos, la pena puede incrementarse hasta veinte años de reclusión mayor, especialmente si concurren elementos como reincidencia, participación de varias personas o el uso de vehículos para facilitar la huida.

El Código Penal de República Dominicana prevé penas de hasta 20 años por robo con agravantes./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

El artículo 381 contempla penas accesorias, como la inhabilitación para ejercer cargos públicos, la prohibición de portar armas y la obligación de devolver los bienes sustraídos o reparar el daño causado a las víctimas. A su vez, el Código establece que la reincidencia se considera un agravante que puede aumentar la duración de la pena impuesta.

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En casos en que el robo se comete en la vía pública y mediante arrebato, como se imputa en el caso de “Polote”, las autoridades suelen aplicar la máxima rigurosidad en la investigación y persecución del delito, dada la alarma social que este tipo de hechos genera en la ciudadanía.

El Ministerio Público tiene la responsabilidad de presentar las pruebas y solicitar la imposición de medidas de coerción, como la prisión preventiva, mientras se desarrolla el proceso judicial. El avance de la investigación y la tipificación final del delito determinarán la pena que podría enfrentar el imputado, conforme a lo dispuesto en el Código Penal dominicano.

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La Policía reiteró su compromiso de continuar los operativos para prevenir delitos contra la propiedad y garantizar la seguridad en los espacios públicos del país.