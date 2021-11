La continuidad de Edwin Cardona en Boca: cuál es la cifra de su opción de compra y cuándo expira

Edwin Cardona: la estrella que no termina de brillar (REUTERS/Juan Ignacio Roncoroni)

El 2021 de Edwin Cardona fue vertiginoso. A mediados de enero se erigió como la gran figura de Boca y el fútbol argentino tras su bombazo contra Banfield en la final de la Copa Diego Maradona que se adjudicó el equipo por entonces dirigido por Miguel Ángel Russo. Su nivel se sostuvo hasta la previa del Superclásico por la Copa de la Liga que terminó 1-1 en la Bombonera: un desgarro lo marginó de ese derby y otros cuatro cotejos. Apenas disputó un puñado de minutos contra Unión en Santa Fe antes de contraer coronavirus, enfermedad que no solamente lo alejó de las canchas sino que le originó un problema cardíaco que tuvo que ser tratado de inmediato. Reapareció en el duelo contra un River remachado por una ola de contagios de COVID y picó un penal que falló ante el juvenil arquero millonario Alan Díaz. Estuvo presente el día de la eliminación del Xeneize ante Racing en las semis del certamen nacional y allí partió a Colombia para jugar con su Selección. El punto de quiebre...

Con su ingreso, Edwin le aportó volumen de juego a la selección colombiana en el 2-2 frente a Argentina por Eliminatorias y mostró credenciales con un golazo en el debut ante Ecuador por la Copa América. No ingresó en los cuartos de final ante Uruguay, pero sí lo hizo ante la Albiceleste en el 1-1 por las semifinales: erró el penal decisivo ante Dibu Martínez que clasificó a los de Lionel Scaloni. Luego de presenciar el duelo por el tercer y cuarto puesto contra Perú el 10 de julio, Boca puso a su disposición un vuelo privado para que retornara a Argentina -sin romper el corredor sanitario- con vistas a la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Atlético Mineiro en la Bombonera. El talentoso enganche alegó cansancio físico y mental, se amparó en su derecho profesional, y voló a su tierra natal para tomarse vacaciones.

Retornó antes de la revancha frente al Mineiro en Belo Horizonte, pero no acompañó al plantel por verse obligado a cumplir con el aislamiento obligatorio de una semana dictado por el Ministerio de Salud argentino. El bochornoso desenlace en la serie de Copa con la gresca entre visitantes, locales y la Policía local, más los merecimientos de Boca a lo largo de los 180 minutos (le anularon dos polémicos goles), pusieron al caso Cardona en un segundo plano. El mal arranque del elenco del saliente Miguel Russo, las lesiones que lo tuvieron a maltraer, una expulsión ante Argentinos Juniors en medio, el buen nivel ofrecido ante Aldosivi, y la expiración de su préstamo asomando en el horizonte, hicieron que nuevamente fuera noticia.

Aunque lo comprendieron, en Boca se decepcionaron con Edwin por no presentarse a jugar contra Atlético Mineiro por la Libertadores (REUTERS/Ueslei Marcelino)

A diferencia de lo que sucedió con Sebastián Villa, con quien Juan Román Riquelme fue tajante (“le faltó el respeto a sus compañeros y al club”), el vicepresidente exculpó a Cardona: “Fue el único jugador de nuestro equipo que no tuvo vacaciones. Un poco lo entiendo”. Solo un poco. No dejó de evidenciar su decepción por no aportar ese plus necesario en momentos definitorios: “A mí me gustaba jugar a la pelota, yo no me quería perder ningún partido. Tenemos al mejor jugador del mundo (Messi) y todos los 23 de diciembre está en su casa con su familia en Rosario y el 3 de enero juega en España por la Copa del Rey contra un equipo de Tercera División y el siguiente contra Real Madrid”. Vale remarcar, además, que JR10 había acorazado al cafetero luego de fallar su penal contra River ante la crítica generalizada y hasta lo había señalado como el mejor del fútbol argentino.

Es indudable que la “deserción” de Cardona en plena disputa de la Libertadores, torneo históricamente predilecto para Román, afectó seriamente los deseos del Consejo de Fútbol de hacer uso de su opción de compra, tasada por Xolos de Tijuana (club mexicano que lo cedió por un año y medio, hasta diciembre de 2021) en 5 millones de dólares. Para colmo, en la oportunidad única de redimirse ante River en el último Superclásico disputado en el Monumental por la Liga Profesional, fue reemplazado al cuarto de hora tras la expulsión de Marcos Rojo.

Su compatriota Jorge Bermúdez fue uno de los que más referencias hizo a su posible continuidad en la Ribera en los últimos meses. Tras la recuperación por su último desgarro, el Patrón apuntó que “le costó la adaptación después de su estadía en Colombia; se ha venido poniendo bien física y futbolísticamente luego de una lesión”. El representante del enganche de 28 años proyectó su ansiedad por volver a jugar al no haber sido convocado para un compromiso cuando comprendía que ya estaba en condiciones de hacerlo: “Si no juega, se lo expresará al cuerpo técnico; entenderá que es una decisión del club y simplemente cumplirá su contrato para recibir la parte económica”.

¿Qué sucederá con Edwin Cardona en Boca? (@bocajrsoficial)

A horas de ser citado nuevamente por Battaglia (fue en el choque ante Gimnasia La Plata en la Bombonera), Bermúdez fue hermético cuando lo consultaron por la probable ejecución de su opción de compra: “Siempre tomamos la mejor decisión en torno al club y nuestra función y trabajo. Cardona tiene contrato hasta diciembre, está haciendo un gran esfuerzo, son una lástima los problemas físicos que tiene. Demostró ante Lanús que no ha dejado de ser un gran jugador. Tenemos unos días todavía para contestar”. La fecha en la que caduca la chance de comprar su ficha es el 30 de noviembre, es decir que Boca tendrá 20 días más si pretende asegurar su estadía.

Parece poco probabale que el Consejo de Fútbol xeneize se decida a una erogación de dinero tan importante en época de vacas flacas. Y es por esto que surgen otras opciones para retenerlo de cara al 2022. Su agente ya avisó que será muy complicado prolongar la cesión, ya que los mexicanos dueños de su pase quieren desprenderse definitivamente o que retorne. Lo que no está descartado es que haya un impasse en las tratativas y, a lo largo de diciembre, se renegocie el monto de su transferencia definitiva.

Mientras Fernando Gago, entrenador de Racing, lo anotó en carpeta en su lista de refuerzos pretendidos, Sebastián Battaglia dejó un mensaje entre líneas después del 3-0 ante Aldosivi que mostró a Cardona como uno de los puntos altos: “Tuvo un gran rendimiento, está compensando el ir partido a partido. Verlo comprometido siempre es bueno para el equipo. Sabemos lo que puede aportar, así que tratamos siempre de que vaya mejorando y que muestre todo lo que tiene para dar adentro de la cancha”. Además de su categoría en el césped, en la Ribera evaluará su nivel de compromiso para determinar el grado de esfuerzos que realizarán para mantenerlo.

“Todos los seres humanos cometemos errores. Yo solamente vengo a demostrar adentro del terreno de juego. Se habla y especula mucho con las cosas, pero detrás de eso viene un ser humano al que le duele lo que dicen. Yo quiero quedarme mucho tiempo acá, mi familia está muy contenta y yo estoy disfrutándolo”, declaró Cardona después de desplegar su repertorio en Mar del Plata. No hay que soslayar que Carlos Izquierdoz, capitán y máximo referente tras el retiro de Carlos Tevez, confesó que rechazó la convocatoria para vestir la camiseta de la selección argentina por primera vez en su carrera (en los Juegos Olímpicos de Tokio, como uno de los mayores) para no faltar a las citas por los octavos de la Libertadores. Internamente, en Ezeiza separan a los “ejemplos que sí” y los “ejemplos que no”.

Pasó el tiempo y Edwin asumió haber cometido un “error” al marcharse a Colombia y no jugar contra el Mineiro. Ahora será el CDF el que definirá si le cumple el anhelo de permanecer o le estrecha la mano para desearle éxitos en otro club.

