“River no pateó al arco”, la promesa por Cavani y su reacción ante el penal de Cardona: las mejores frases de Riquelme tras el Superclásico que ganó Boca

Juan Román Riquelme dialogó con ESPN y TNT Sports tras el gran triunfo de Boca ante River por los cuartos de final de la Copa de La Liga. El Xeneize avanzó a las semifinales luego de ganar 4-2 por penales, tras el 1-1 en los 90 minutos reglamentarios. Con la euforia lógica por la eliminación al clásico rival, pero sin perder la tranquilidad que lo caracteriza a la hora de brindar su análisis de la realidad del club, el vicepresidente no esquivó tema por tratar.

Del “River no pateó al arco” y la convicción de que Boca mereció pasar, a la promesa de Edinson Cavani desde Inglaterra donde defiende los colores del Manchester United. También se refirió al penal de Edwin Cardona, quien picó su disparo y lo atajó el juvenil Alan Díaz.

Las frases más destacadas de Riquelme:

“No sufro porque miro las cosas con mucha tranquilidad. Tenemos el mejor equipo del país que ganó los dos campeonatos merecidamente y este es el tercer clásico que nos toca jugar desde que volvimos al club”.

“Sí, es real que nos está costando después marcar un gol definir el partido. El primer clásico, tuvimos una situación muy clara en la que Ramón (Ábila) engancha y termina Mauro insultándolo, con esa jugada se terminaba el partido. En el segundo, Armani tuvo un partidazo, lo hicimos figura... Y hoy nuestra estrella, ídolo y capitán tuvo dos o tres situaciones muy claras, un mano a mano, la de derecha que tapa el arquero muy buen cuando estaba 1 a 1″.

“Ellos no patearon al arco, nuestro arquero no atajó. Vos podés controlar la pelota, pero tenés que patear al arco y ellos no patearon al arco. Fue merecido empatar, queremos jugar mejor. El clásico se gana, es el primer mano a mano que tenemos nosotros y lo ganamos. El hincha lo necesitaba”.

“Los muchachos tienen que saber que están a dos partidos de hacer historia y ser los primeros en ganar tres campeonatos seguidos”.

“Desde que agarramos el club, tuvimos la suerte de ganar dos torneos, pero estamos viendo a un equipo nuevo. Los tres del medio arrancaron hace muy poco, Pavón llegó ahora, Rojo llegó ahora, Villa cuando llegamos nosotros no jugaba, Fabra tampoco, Campuzano no jugaba. Es un equipo nuevo”.

