Comisión rechaza solicitud del América; Sebastián Cáceres se perderá el Clásico Nacional ante las Chivas

Ángel Zaldívar (i) de Chivas disputa el balón con Sebastián Cáceres (d) de América, durante un partido de ida por los cuartos de final del torneo Guardianes 2020 de la liga del fútbol mexicano, en el estadio Akron de Guadalajara (México). EFE/ Francisco Guasco/Archivo

La Comisión Disciplinaria de la Liga MX informó que la solicitud realizada por el Club América para apelar la suspensión de su jugador Sebastián Cáceres fue rechazada una vez analizadas las acciones que llevaron a Isaac Rojas, el árbitro del partido, a expulsar por doble amonestación a Sebastián Cáceres.

En la derrota que sufrió América en su visita a la cancha del Estadio Nemesio Diez por tres goles a uno, las Águilas perdieron más que solo las tres unidades. El uruguayo, Sebastián Cáceres fue amonestado en dos ocasiones, por lo que fue expulsado del juego a seis minutos de finalizar. El club buscó apelar el castigo al defensor, pero al ser rechazada la diligencia, se perderá el partido ante las Chivas de Guadalajara.

El lunes por la mañana, la Federación Mexicana de Fútbol informó que el equipo de Coapa había interpuesto la solicitud correspondiente argumentando su propuesta en el recurso de revisión que le permite el reglamento.

“La Comisión Disciplinaria informa que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 73 del Reglamento de Sanciones, recibió por parte del Club América una solicitud de investigación por la expulsión del Jugador Sebastián Enzo Cáceres Ramos, durante el partido disputado el pasado 18 de septiembre del 2021 correspondiente a la Jornada 9 del Torneo #GritaMéxico A21 de LIGA MX entre los Clubes Toluca vs. América. Una vez que esta Comisión realice el análisis de las pruebas y demás documentos aportados, emitirá la resolución correspondiente”, se lee en el informe.

Sebastián Cáceres se perderá el Clásico Nacional ante las Chivas. Foto: Twitter @FMF

No obstante, la resolución se dio a conocer ese mismo día por la tarde. La Comisión compartió en un comunicado que, con base en las investigaciones pertinentes, la petición americanista fue desechada y la sanción a Cáceres fue ratificada.

“Por otra parte, se informa que en relación a la Solicitud de Investigación por un posible error manifiesto del Árbitro, presentada por el Club América, una vez llevada a cabo la investigación vinculada con la expulsión del Jugador Sebastián Enzo Cáceres Ramos correspondiente a la Jornada 9 del Torneo #GritaMéxico A21 de LIGA MX disputado entre los clubes TOLUCA vs. AMÉRICA y después de haber analizado la jugada correspondiente, así como valorado las pruebas y demás documentos aportados, esta Comisión determina que no procede dicha solicitud, por lo que el jugador no podrá participar con su Club en la siguiente jornada del certamen”, fue el fallo del organismo.

Es así que el entrenador, Santiago Solari tendrá que echar mano del banco de sustituciones para encarar el partido con mayor relevancia para el club en el torneo regular, el Clásico Nacional ante las Chivas de Guadalajara (jornada 10). El argentino Emanuel Aguilera y el mexicano Jordan Silva son las principales opciones con las que cuenta el estratega para resarcir el sector defensivo.

SEGUIR LEYENDO: