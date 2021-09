A qué se debe que las jornadas del Grita México 2021 sean reajustadas en el calendario oficial Liga MX

Son muchos los partidos pospuestos o jugados antes de las fechas oficiales, un efecto que nunca se había visto en Liga MX con tanta frecuencia. (Foto: Twittter/@TolucaFC)

El martes 21 de septiembre se jugará el partido de la jornada número 14 entre los Bravos de Ciudad Juárez en contra del Atlético San Luis, cuando apenas se va a realizar este fin de semana la jornada número 10 en el fútbol mexicano. La decisión fue tomada por conjunto entre ambas directivas.

Pero no no ha sido el único partido que se han modificado en el calendario futbolístico hasta el momento, también el Pachuca vs Atlético San Luis sufrió la misma suerte durante la jornada 5 de la Liga MX y se jugará hasta el día 3 de noviembre del año en curso, poco antes de que termine el calendario del torneo.

Además del Monterrey vs Toluca de la fecha 11 que se jugará el día miércoles 22 de septiembre en vez de jugarse en la fecha doble de la próxima semana. A este se le suma el Cruz Azul vs León y el Pumas vs Santos de la misma jornada, que no se jugarán si no hasta el 3 de noviembre de este año.

El Pumas vs Santos también fue afectado por acoplarse con otros partidos en la jornada 11, en la imagen se ve uno de sus encuentros a puerta cerrada, cosa que afectó mucho a las finanzas de Liga MX. (Foto: Armando Marín/JAM MEDIA)

Pero, ¿a qué se debe tantas modificaciones en el calendario futbolístico en México? ¿Por qué tanta permisividad al respecto? Bueno pues hay tres razones principales de estos hechos:

La primera es el interés de las televisoras; el futbol mexicano ha sido golpeado duramente por la crisis sanitaria a causa de la pandemia que atraviesa el mundo desde inicios de 2020, de hecho, el torneo Clausura 2020 tuvo que ser suspendido estrepitosamente en la jornada 10 a causa de la emergencia, quedó totalmente vacante ese torneo y representó pérdidas millonarias para todo el sistema del fútbol mexicano.

Tanto para televisoras como para los organismos deportivos y patrocinadores. Se perdieron ocho fechas completas de todos los equipos del futbol mexicano, con todo lo que eso conlleva (entradas a los partidos, patrocinios, venta en el estadio, derechos de transmisión, etc.). Además de los 11 partidos de la Liguilla del futbol mexicano, que es cuando más expectativa de la fanaticada se genera y por lo tanto mucho más dinero.

La pandemia global obligó a suspender el torneo Clausura 2020 de la Liga MX. (Foto: Armando Marin/JAM MEDIA)

Con esta situación y la que hasta el día de hoy se mantiene, que es la restricción en la entrada a los estadios, todo el fútbol nacional ha estado mermando sus ganancias fecha con fecha por lo que se busca por todos los medios que el dinero nuevamente genere ganancias, una de las formas es que todos los partidos de la Liga MX y en especial los de gran renombre, no se entrelacen en horario televisivo, para así poder reactivar las ganancias por medio de los patrocinios que se compran a mejores precios, si hay más gente viéndolos.

Por lo que la Liga busca por todos los medios no tener horarios iguales en transmisión. Esto es lo que iba a pasar con las tres fechas dobles que va a tener el torneo mexicano, algo que empataría muchos de los partidos al tener que disputarse en martes o miércoles exclusivamente en horarios de salida de oficina para tener muchos más audiencia.

El apretado calendario de las eliminatorias para Qatar 2022 entre selecciones y la gran posibilidad de lesiones por los partidos consecutivos fueron otras de las razones para cambiar los juegos de la liga. (Kevin Jairaj/USA TODAY Sports)

La gran cantidad de fechas dobles se deben a que en esta ocasión el calendario se tuvo que poner el cinturón, ya que son coincidentes con las más de siete fechas FIFA que existen entre septiembre y noviembre por las eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar 2022.

La tercera razón y la de menor peso (a pesar de que se diga lo contrario) es la carga deportiva de los futbolistas y de los equipos. Si bien ya es pesada en épocas que no se cruzan tantos cotejos de selecciones, por los diversos torneos en competencia. Este verano futbolístico se cruzaron muchos torneos internacionales, además de las retrasadas eliminatorias en el mundo que vinieron a sobre saturar a los equipos y sus jugadores. Con riesgos de lesión y sobrecarga muscular al disputar tantos encuentros de forma ininterrumpida.

