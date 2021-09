El crack del Barcelona que estuvo a punto de llegar al América y que incluso visitó la CDMX

El Club América estuvo a punto de fichar a uno de los jugadores del Barcelona (Foto: REUTERS/Albert Gea)

Actualmente el Club América es dirigido por Santiago Solari y con Santiago Baños en la presidencia se encuentra en uno de los momentos económicos más críticos en los últimos años, pues la inversión en la plantilla ha quedado en un segundo término tras la pandemia por el COVID-19 y los refuerzos no han sido los esperados por la afición.

Las últimas incorporaciones de peso monetario ocurrieron en la temporada 2018-2019, cuando entre Roger Martínez, Nicolás Castillo y Nicolás Benedetti desembolsaron más de USD 23 millones por sus servicios, mismo año en el que estuvieron a punto de fichar a un crack del Viejo Continente que hubiera intentado hacer contrapeso a las potencias del norte, como André-Pierre Gignac, Rogelio Funes Mori y Maximiliano Meza.

Se trata del ariete neerlandés, Luuk de Jong, quien en aquel momento era el delantero estrella del PSV Eindhoven y que con 27 años estuvo muy cerca de firmar con las Águilas, al grado de que su padre recorrió las instalaciones del club y el Estadio Azteca junto con Santiago Baños.

Luuk de Jong estuvo a un paso de abandonar el PSV y convertirse en fichaje estrella del Club América (Foto: EFE/Enric Fontcuberta)

En la presente temporada 2021, De Jong fue protagonista del último día de transferencias y se convirtió en fichaje in extremis del FC Barcelona, donde es dirigido por su compatriota Ronald Koeman y que significó el paso más alto en su trayectoria deportiva, algo que hubiera cambiado drásticamente si en 2019 le hubiera dado el sí a la directiva azulcrema.

“Su coste no era tan alto y el sueldo no lo era tampoco. Era un sueldo normal, dentro de lo que se gana y no estaba ni cerca de ser el que tienen las figuras aquí en México. No quería venir, porque no conocía esto”, afirmó Miguel Herrera un año después en entrevista con ESPN.

Esa fue la razón por la que Luuk de Jong no aterrizó en la Ciudad de México para brillar en el Estadio Azteca; sin embargo, esto no impidió que su padre y su representante visitaran el país para ultimar los detalles de su transferencia y conocer el entorno del fútbol mexicano.

George de Jong, padre de Luuk, en su llegada a la Ciudad de México cuando estuvo cerca de llegar al Club América (Foto: Twitter(@DeAmericaHasta)

“Ellos querían venir a conocer la ciudad, las instalaciones y el estadio. Ayer no se habló nada de la contratación ni de las cuestiones monetarias. Fue una plática casual”, esas fueron las palabras de Baños tras darse a conocer que George de Jong y Louis Laros, padre y representante del neerlandés, visitaron la Ciudad de México.

Posteriormente se concluyó el acuerdo económico y, de acuerdo con Miguel Herrera, todo quedó en decisión de Luuk de Jong, algo que terminó por no favorecer al equipo mexicano, pues terminó por aceptar la oferta del Sevilla, quienes desembolsaron cerca de USD 13 millones por su transferencia.

“Recibí propuestas de Rusia, China y México, todas ellas muy atractivas en temas de dinero, pero siempre dudé que sería feliz en alguno de esos países. Además, está muy cerca la Eurocopa y lo deportivo pesa”, afirmó el propio De Jong días después para un medio local, De Volkskrant.

Luuk de Jong marcó un doblete en la final de la Europa League 2020, en su primera temporada con el Sevilla (Foto: EFE/José Manuel Vidal/Archivo)

El ariete neerlandés terminó por cumplir su sueño de disputar la Eurocopa; sin embargo, esto ocurrió hasta 2021 y no en 2020 como estaba planeado, por lo que apenas pudo disputar 10 minutos en todo el torneo; sin embargo, su gran momento de gloria con el Sevilla ocurrió en la final de la Europa League 2019/2020.

En su primera temporada, un doblete suyo le dio el triunfo a su equipo español contra el Inter de Milán, con el que obtuvieron el título y la clasificación a la siguiente edición de la UEFA Champions League. En total acumuló 94 partidos oficiales y 19 goles con los andaluces.

Por otro lado, el América decidió apostar por Roger Martínez en lugar de Luuk de Jong, por quien desembolsaron alrededor de USD 9 millones y quien está en su tercer año como ariete de las Águilas.

