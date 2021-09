¿Se pone a punto para volver?: Carlos Tevez jugó al fútbol con su hermano y amigos

Tevez se prendió a un picado con su hermano Diego y los amigos (arieltevez93)

“El tipo puede cambiar de todo: de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios... pero hay una cosa que no puede cambiar: no puede cambiar de pasión”. La frase de la película El Secreto de sus Ojos se adapta perfectamente a los meses sabáticos que Carlos Tevez disfruta después de haberse retirado del fútbol a principios de junio. El Apache se dio el gusto de jugar un picado con su hermano Diego y amigos de Fuerte Apache el martes pasado.

Desde que colgó los botines tras la última eliminación de Boca Juniors en la Copa de la Liga Profesional (semifinales ante Racing), Carlitos tuvo esporádicas apariciones en las redes sociales, relanzadas hace algunos meses. Desde la intimidad familiar y las vacaciones con su familia hasta un encuentro con Wanchope Ábila en Estados Unidos, mitin que provocó especulaciones sobre su posible retorno a la actividad profesional.

Sin embargo por ahora, y pese a varios ofrecimientos y sondeos desde el exterior (ya aclaró en su última conferencia de prensa que no vestirá otra camiseta en Argentina que no sea la del Xeneize), no brindó indicios de una posible vuelta. Cuando no está jugando al golf, su segundo deporte predilecto, incursiona en algún deporte extremo o le da forma a su impactante museo de camisetas y trofeos, del que se pudieron ver detalles en uno de sus últimos posteos en las redes.

La indumentaria del equipo con la figura del Apache (arieltevez93)

Sus últimas apariciones públicas fueron por medio de un mensaje de despedida para su ex entrenador Miguel Ángel Russo y en una salida junto a su esposa Vanesa y su amigo Daniel Osvaldo, que estuvo acompañado por su pareja, Giannina Maradona.

A los 37 años y habiendo dado muestras de su absoluta vigencia en sus últimas participaciones con el equipo dirigido por entonces por Russo, Tevez prefiere divertirse con el fútbol amateur y da la sensación de que no volverá al ruedo al menos en lo que resta de 2021.

“Doy un paso al costado porque no estoy mentalmente para seguir. Dije que acá no voy a jugar más pero no sé qué voy a hacer de mi vida. Ahora quiero descansar, no sé qué haré de mi vida”, había respondido en la conferencia de su despedida de Boca cuando le preguntaron si era posible que se sumara en el corto plazo a alguna franquicia de la MLS.

El presente de Tevez se basa en la familia, asados con amigos y algún picado para despuntar el vicio. Su futuro, respecto a reactivar su carrera profesional, es incierto.

