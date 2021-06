Dos perlitas del adiós de Tevez de Boca: el abrazo con Riquelme y la pregunta que lo incomodó

La pregunta que incomodó a Tevez y el abrazo con Riquelme

A los 37 años Carlos Tevez anunció su retiro definitivo de Boca. Si bien dejó la puerta abierta para volver a trabajar en el club y no descartó seguir jugando como profesional fuera del país, el Apache puso punto final a su carrera. En una conferencia de prensa en la que estuvo al lado de Jorge Amor Ameal y con la compañía en las inmediaciones de Miguel Ángel Russo y Juan Román Riquelme, el capitán xeneize leyó una carta y luego manifestó sus motivos.

Sobre el final del discurso hubo una consulta que lo hizo titubear. Como si se tratara de un encuentro difícil en el que Boca estaba ganando por la mínima y y el rival lo estaba peloteando, pidió la hora. “Mi decisión la dejé clara y el presidente ya me dijo que me da la cancha para hacer mi partido despedida. Cuando pase la pandemia, después se verá”, dijo justo antes de que le preguntaran si era posible que se sumara a algún equipo de la MLS.

Con tono jocoso, mirando hacia los costados y buscando hacer contacto visual con los encargados de llevar adelante la conferencia, Carlitos dijo: “¿Es la última (pregunta), la última, no?” . Y más tarde declaró: “No sé qué responderte. Doy un paso al costado porque no estoy mentalmente para seguir. No sé qué decirte ahora. Dije que acá no voy a jugar más pero no sé qué voy a hacer de mi vida. Ahora quiero descansar, no sé qué haré de mi vida”. Tevez quedó en aprietos porque existen fuertes rumores de un posible paso a la MLS, liga en la que milita su ex compañero y amigo Wanchope Ábila (Minnesota United) y donde dirige otro como Gabriel Heinze (Atlanta United).

El abrazo de Tevez con Riquelme (@eze_sosa)

A pesar de las diferencias que existieron con el Consejo de Fútbol liderado por Riquelme, el último ídolo azul y oro fue recibido por Román con un abrazo luego de la conferencia. Después recorrieron juntos todo el pasillo interno que conecta el Salón Filiberto en el que se desarrolló el evento hasta la puerta de salida como si se tratara de dos viejos amigos. Hoy se estrecharon la mano y dijeron adiós aunque el destino a mediano y largo plazo podría ponerlos en la vereda política opuesta.

Ameal manifestó que espera que vuelva al club a trabajar en el corto plazo y no sería extraño que Román le ofreciera unirse al Consejo de Fútbol, pero Tevez no tiene intenciones de cumplir ese papel ahora. Para él será un semestre sabático o volver a ponerse los pantalones cortos en el exterior.

