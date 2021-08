Carlos Tevez reapareció en el mundo Boca con un mensaje de despedida para Miguel Ángel Russo

La publicación del Apache

A más de dos meses de su despedida de Boca, y mientras su futuro continúa siendo una incógnita, Carlos Tevez volvió a aparecer, al menos virtualmente, en el universo xeneize. El delantero se refirió a la partida de Miguel Ángel Russo del banco auriazul, luego de que fuera cesanteado por el Consejo de Fútbol que encabeza Juan Román Riquelme.

El experimentado DT retiró sus pertenencias del club esta mañana y se despidió del plantel, quedando Sebastián Battaglia a cargo del banco de suplentes. Y Carlitos, quien formaba parte del grupo hasta junio, no se olvidó del Palomo. “¡Gracias Miguel por toda la gloria que le diste al club! Éxito SIEMPRE”, escribió junto a una imagen de ambos, risueños. La publicación cosechó más de 800 RT y 10.000 me gusta en menos de una hora.

Desde su despedida anticipada del Xeneize, el Apache había definido no opinar sobre temas futbolísticos en redes sociales. Sí compartió con sus seguidores y admiradores imágenes de sus vacaciones en el exterior o de su paso por Mendoza.

“Acá estoy para decirles que no voy a seguir en el club. No es una despedida, digo siempre que no es una despedida con esta camiseta, sino un hasta pronto. Siempre voy a estar para el hincha, para el pueblo xeneize. Ya no como jugador, pero sí como el Carlitos de la gente. Eso es invalorable”, había dicho el día que colgó los botines como futbolista de Boca. Pero todavía no bajó la persiana formalmente. Se especuló con su desembarco en la MLS, algo que no se concretó.

Carlitos participó de los dos títulos que ganó Boca con Russo en su segunda etapa al frente del equipo: una Superliga y la Copa de la Liga Profesional en la que venció a Banfield en la final. Más allá de que se marchó dedicándole elogios al Consejo de Fútbol, mantuvo roces con sus componentes a la hora de la renovación de su contrato y se sabe que mantiene diferencias con ellos. Además, cultiva una amistad con Daniel Angelici, ex presidente y opositor a la actual conducción que lidera Jorge Amor Ameal.

Tevez tenía lazos fuertes con Russo, al punto de haber sugerido la chance de que volvieran a renovarle el convenio a mediados de 2020. ¿Se trata de un mensaje inocente de salutación y respaldo a su ex director técnico o un gesto político pensando en un futuro desembarco en otro rol por parte de Carlitos?

