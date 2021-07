La foto viral de Carlos Tevez en Estados Unidos que alimenta los rumores sobre su futuro

Carlos Tevez se despidió de Boca Juniors y podría volver a jugar en la MLS de los Estados Unidos (REUTERS/Jorge Saenz)

La amistad y el fútbol es posible que vuelvan a cruzar los caminos de Carlos Tevez y de Ramón Wanchope Ábila. El Apache se alejó de Boca, pero aseguró que no colgó los botines de forma definitiva y el cordobés juega en el Minnesota United de la Major League Soccer de los Estados Unidos, donde Carlitos se fue de vacaciones con su familia. Se encontraron en Miami y se dio la foto que emocionó a varios fanáticos de Carlitos. ¿Vuelve al ruedo?

La imagen la subió Wanchope en su cuenta de Instagram donde la primera palabra que puso fue “Lealtad”. Y agregó: “La amistad resumida en una sola palabra. Qué felicidad volver a verte, Lito”. El Apache le respondió: “¡Qué lindo volver a verte amigo! Cómo se te extraña, darte ese abrazo en el aeropuerto para despedirte. Lealtad”. Ésa palabra fue la elegida por los dos y la duda es si fue un dardo para alguien.

Ambos jugadores se conocieron en 2012, en un show de la Mona Jiménez, pero forjaron el vínculo más cuando Ábila llegó al club de la Ribera en 2018 y conformaron la dupla delantera que tantas alegrías le causó al mundo Boca. Ambos fueron campeones de la Superliga 2017/2018 y 2019/2020.

Luego de no tener lugar en el conjunto que dirige Miguel Ángel Russo, en abril de este año Ábila emigró hacia Norteamérica, que suena para una posible continuidad del propio Tevez. Según ESPN, en La Florida está uno de los candidatos, pero no sería el único.

El Inter Miami, propiedad del ex futbolista David Beckham está entre ellos, con los hermanos Federico y Gonzalo Higuaín, dos de los cinco argentinos en su plantel. Se suman Nicolás Figal, Leandro González Pírez y Julián Carranza.

El Atlanta United también estaría siguiendo su situación ya que su ex compañero en la selección argentina, Gabriel Heinze es el actual director técnico. Allí juegan los compatriotas Alan Franco, Santiago Sosa, Marcelino Moreno y Franco Ibarra.

El posteo de Wanchope Ábila y respuesta de Tevez. Ambos usaron la palabra "Lealtad"...

Por último, Minnesota United sería otro candidato, aunque resultaría el que menos recursos económicos tiene para poder incorporarlo, pero la carta es que allí juega el propio Wanchope, algo que podría seducir a Carlitos ya que tendría la chance de jugar con su amigo. Quien además se desempeña en ese equipo es otro cercano suyo como el cordobés Emanuel Bebelo Reynoso, también ex Boca.

Cuando Ábila se fue del club azul y oro, en su mensaje de despedida que publicó en sus redes sociales aseguró: “Fui afortunado en esta hermosa profesión de haber cumplido mi máximo sueño, que era jugar con esta camiseta, y encima con mi máximo ídolo: Carlos Tevez”.

Vale mencionar que todos los clubes de la MLS pueden hacer de Tevez un “jugador franquicia” para mantenerlo fuera de las restricciones de tope salarial. Además, el fútbol estadounidense ofrece un fútbol competitivo, pero alejado totalmente de las presiones de este lado del continente.

“Hoy te digo que sí y capaz dentro de tres meses me levanto y tengo ganas de jugar, pero sé que en Boca no porque mentalmente ya no lo estoy”, dijo Tevez el 4 de junio durante una conferencia de prensa que brindó junto al presidente xeneize Jorge Amor Ameal y siendo visto en vivo por el vicepresidente Juan Román Riquelme, responsable del Consejo de Fútbol, y el propio Russo.

Mientras tanto, el Apache recarga las pilas con su familia, su esposa Vanesa, sus dos hijas y su hijo menor. Disfruta de la playa, el agua y hasta practica golf, su segundo deporte preferido.

Tevez tiene 37 años y se alejó de Boca el mes pasado. El 21 de octubre se cumplirán 20 años de su debut en Primera División cuando Carlos Bianchi le dio la posibilidad de ser titular en un partido ante Talleres en Córdoba. Más allá de su momento de relax, todo indica que tiene hilo en le carretel y que después de sus vacaciones su futuro también estaría en los Estados Unidos.

SEGUIR LEYENDO: