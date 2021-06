Carlos Tevez reapareció públicamente tras su despedida de Boca: qué hace durante sus vacaciones en Miami y “amenaza” a quienes lo llamaron suegro

Carlos Tevez durante la conferencia de prensa de despedida de Boca en el Estadio Alberto J. Armando - la Bombonera - (Foto: Javier Garcia Martino - Photogamma)

El 6 de junio de 2021 quedará guardado como uno de los días más tristes para los hinchas de Boca. Carlos Tevez, su último ídolo en actividad, confirmó su salida anticipada de la institución, aún cuando tenía contrato vigente hasta diciembre, por “no estar mentalmente” preparado para la exigencia del fútbol profesional en ese club. Además, justificó su decisión al remarcar que no hizo “el duelo correspondiente”, tras la muerte de su padre, Segundo, ocurrida en febrero pasado.

“No tuve tiempo de hacer el duelo por la muerte de mi padre y ya estaba jugando de vuelta. Así es la exigencia de Boca”, reconoció. “Boca me necesita al 120 por ciento y mentalmente no estoy para eso. Estoy pleno con esta decisión. No tengo más nada para dar. Di todo. Por eso estoy feliz”, sostuvo el atacante de 37 años, durante la conferencia de prensa que brindó en el salón Filiberto de La Bombonera.

“No es una despedida es un hasta pronto. Siempre estaré para el hincha, para el pueblo xeneize, no ya como jugador, sino como el ‘Carlitos’ de la gente. Para mí Boca es el mejor club del mundo, mi papá; mis hermanos, mi mujer, mis hijos, son de Boca. No puedo mentirles. Mi decisión es pura y exclusivamente mía”, finalizó el ex delantero de Corinthians de Brasil; Manchester United, de Inglaterra; y Juventus, de Italia, entre otras entidades.

Tevez reapareció tras el anuncio de su retiro en Boca

Es así como Carlitos eligió Miami como destino para pasar sus vacaciones con su familia. Y mientras recarga pilas y los rumores sobre un posible retorno a las canchas de la MLS de los Estados Unidos van en aumento, un video del ídolo xeneize se volvió viral. Tevez reapareció públicamente en el Twitch de su hija y no sólo contó qué hace sino que “amenazó” a quienes lo llamaron suegro.

“Nada de fútbol, sólo juego al golf en la consola”, reconoció el Apache ante la consulta de uno de los seguidores. La irrupción del ex capitán xeneize en el stream de su hija Florencia fue repentina y corta, pero antes de irse lanzó una broma. “Les mando un saludo a todos, cuidense. Voy a seguir tomando mates, tranquilo. No me digan suegro ni nada, que voy y los busco a todos, ja”.

Inter Miami, la franquicia de David Beckham, es uno de los equipos de la MLS interesados en Carlos Tevez. También se encuentran Atlanta United, elenco dirigido por su amigo Gabriel Heinze, y Minnesota United, donde se desempeña su otro amigo y ex compañero en Boca, Ramón Wanchope Ábila.

