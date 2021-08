El plan que analiza la selección argentina para que el bloqueo de las Ligas europeas no repercuta en los convocados por Scaloni

Ayala adelantó que el cuerpo técnico argentino tiene en carpeta a jugadores del ámbito local

En una semana deben reanudarse las Eliminatorias en Sudamérica para el Mundial de Qatar 2022, pero hay un marco de incertidumbre ante la negativa de ceder a los jugadores por parte de la Premier League de Inglaterra, La Liga de España, la Serie A de Italia y la Primeira Liga de Portugal. La selección argentina tiene convocados de esos cuatro países y ante esta situación habló Roberto Fabián Ayala, integrante del cuerpo técnico que lidera Lionel Scaloni.

“Estamos con la incertidumbre de lo que va a pasar con los convocados. Es un tema que lo debe resolver FIFA cuanto antes”, aseguró el Ratón en diálogo con el programa televisivo De fútbol se habla así (DirecTV).

Ante la proximidad de la fecha, ya que el 2 de septiembre la Albiceleste deberá jugar como visitante en Venezuela, y por la falta de resolución del conflicto, el ex defensor admitió que estudian un plan B. “Una solución podría ser jugar dos fechas y liberar antes a los jugadores. Es una propuesta que pensamos en el cuerpo técnico en el caso que no se destrabe la situación con los clubes europeos”, reveló. Esta situación afecta a las selecciones de la región, por lo que Ayala sentenció: “No sería lógico que se juegue sin los convocados del exterior, correríamos con desventaja”.

La otra opción sería afrontar los encuetnros con futbolistas del ámbito doméstico: “Queremos contar con los jugadores del exterior. Tenemos en carpeta jugadores del medio local, pero habría que ver si permiten ampliar la lista de convocados”.

Sobre los dos jugadores de River Plate que fueron citados, adelantó: “Armani y Julián Álvarez viajan con nosotros el sábado a Caracas”. El conjunto millonario jugará el lunes en Junín frente a Sarmiento por la próxima fecha de la Liga Profesional y no podrá contar con el arquero ni el delantero.

Como el resto de los equipos en la región, la Argentina se verá perjudicada sin los jugadores que militan en España, Inglaterra e Italia (REUTERS/Amanda Perobelli)

Con este panorama, son más de 22 jugadores con los que no podría contar la selección argentina lo que genera un barajar y dar de nuevo para Scaloni, Ayala y compañía. Son cuatro de Inglaterra, ocho de España, nueve de Italia y uno de Portugal.

Por otro lado, se refirió a la llegada de Lionel Messi al PSG: “Nos sorprendió el pase de Messi al PSG pero se lo ve contento y a gusto en su nuevo equipo y eso le hace bien a la Selección”. La Ligue 1 de momento no puso reparos para que viajen los futbolistas sudamericanos y por ende el capitán de la Selección podrá sumarse junto a sus compañeros en el equipo parisino, Ángel Di María y Leandro Paredes.

También elogió a Cristian Romero, en un puesto que conoce mucho. “Me sorprendió el temperamento del Cuti Romero, se adaptó muy rápido a la Selección. Paredes y Guido Rodríguez se pueden complementar”, subrayó.

Respecto de las declaraciones de Marcelo Gallardo, quien reveló su deseo de dirigir a la Selección en algún momento, Ayala no polemizó con su ex compañero en el combinado nacional y en River Plate. “Cuando Gallardo lo expresó lo tomamos como algo normal. ¿A qué DT no le gustaría? Nosotros llegamos a dar una mano y después seguimos y haber ganado la Copa América nos da tranquilidad”, aseveró.

Tampoco eludió la pregunta ante la posibilidad de que Pep Guardiola dirija alguna selección sudamericana. “A Guardiola le gusta nuestro fútbol, admira a Bielsa. Es normal que tenga su sueño de dirigir en Sudamérica o Argentina y ojalá se dé. Sería un avance”, expresó.

Gianni Infantino intercedió, pero aún no se pudo conseguir una salida al conflicto (REUTERS/Arnd Wiegmann/File Photo)

Y por último, más allá de que la Argentina se coronó campeón en Brasil y cortó una sequía de 28 años a nivel mayores, Ayala bajó los decibeles y reconoció: “No vamos como candidatos al Mundial de Qatar”. Tal vez por su experiencia en Corea-Japón 2002 cuando integró un equipo que máximo favorito junto a Francia (ambos eliminados en la primera ronda), el Ratón agregó: “Ojalá podamos hacer ‘lío’ en Qatar, pero hay que ir partido a partido. Dependerá mucho como lleguemos en ese momento”.

El conflicto comenzó es martes cuando la Premier League informó que no cederá los futbolistas sudamericanos porque sus países están en la lista roja de vigente en Gran Bretaña. En sintonía con esa decisión, luego se sumaron la Liga de España, la Serie A de Italia y La Liga de Portugal.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino se comunicó con los torneos europeos que anunciaron que no cederán a los futbolistas para representar a su selecciones nacionales, aunque por ahora no hubo una solución a esta compleja situación. El agravante es que el tema podría repetirse con las fechas de octubre y en noviembre.

Actualmente el conjunto nacional aparece en la segunda colocación en la tabla de posiciones con 12 unidades (3 victorias y 3 empates), a 6 de la Verdeamarela, líder con puntaje ideal. Un escalón por detrás aparecen Ecuador (9), Uruguay (8), Colombia (8) y Paraguay (7).

Cronograma de la triple jornada de Eliminatorias Sudamericanas:

Jueves 2 de septiembre, Fecha 9

Bolivia-Colombia

Ecuador-Paraguay

Venezuela-Argentina

Perú-Uruguay

Chile-Brasil

Domingo 5 de Septiembre, recuperado Fecha 6

Brasil-Argentina

Ecuador-Chile

Uruguay-Bolivia

Paraguay-Colombia

Perú-Venezuela

Jueves 9 de septiembre, Fecha 10

Uruguay-Ecuador

Paraguay-Venezuela

Colombia-Chile

Argentina-Bolivia

Brasil-Perú

