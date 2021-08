El presidente de FIFA le pidió a la Premier League y la Liga de España que cedan los jugadores para las Eliminatorias

Gianni Infantino envió una carta dirigida a las ligas de España e Inglaterra (Foto: REUTERS)

Más allá de los avances en las vacunas y en los protocolos de salud durante la época de pandemia, el deporte todavía se sigue acoplando a la nueva realidad. Durante el transcurso del último martes, la Premier League anunció que no prestará jugadores a las selecciones que conforman la ‘lista roja’ de destinos principalmente por la extensa cuarentena que deberían realizar los profesionales una vez que regresen a Inglaterra. A causa de dicho comunicado, La Liga de España también se sumó a apoyar a los clubes con una iniciativa similar.

La FIFA tomó cartas en el asunto y con el apoyo de la Conmebol apercibió al impulsor de la propuesta a través de un comunicado. Un día después del caos, ninguna de las partes parece ceder y una vez más Gianni Infantino salió a la cancha con un escrito público para todos los fanáticos del fútbol donde explica que habló de manera personal con Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, para que lo ayude a implementar un sistema similar al utilizado durante la Eurocopa.

El dirigente oriundo de Suiza busca que aquellos profesionales que vuelen a países que conforman la lista roja de Gran Bretaña puedan ingresar al país con un PCR negativo apenas pisen Europa. “Que los jugadores no se vean privados de la oportunidad de representar a sus países en los partidos de clasificación a la próxima Copa Mundial, que es uno de los máximos honores para un futbolista”, argumentó Infantino en su breve carta hacia dos de las ligas más importantes del planeta.

Y agregó al respecto ya apuntando específicamente a quienes se opusieron: “Creemos que Inglaterra y España también comparten la responsabilidad de preservar y proteger la integridad deportiva de las competiciones en todo el mundo”. A la espera de una respuesta por parte de Boris Johnson o de la Premier League, la FIFA se mantiene atenta a si algún otro certamen europeo se suma a la medida y se opone a ceder jugadores a Conmebol y otras selecciones del mundo que están en la “lista roja” durante la próxima ventana internacional.

En Sudamérica, la fecha se extenderá desde el 2 de septiembre al 10 del mismo mes donde habrá tres partidos a causa de una suspensión durante el peor momento de la pandemia por la expansión del coronavirus por todo el mundo. “Insto a todos a garantizar la liberación de jugadores internacionales para los próximos clasificatorios de la Copa Mundial de la FIFA”, concluyó Gianni con la confianza de que los partidos se podrán disputar con todas las figuras del máximo nivel disponible para los seleccionadores.

Hemos enfrentado juntos problemas globales en el pasado y debemos seguir haciéndolo en el futuro. La liberación de jugadores en las próximas ventanas internacionales es un asunto de gran urgencia e importancia. Estoy agradecido por el apoyo y la cooperación de muchas partes interesadas en el juego durante este período desafiante.

Hago un llamado a una muestra de solidaridad de cada asociación miembro, cada liga y cada club, para hacer lo que es correcto y justo para el juego global. Muchos de los mejores jugadores del mundo compiten en ligas de Inglaterra y España, y creemos que estos países también comparten la responsabilidad de preservar y proteger la integridad deportiva de las competiciones en todo el mundo.

Sobre el tema de las restricciones de cuarentena en Inglaterra, para los jugadores que regresan de países de la lista roja, le escribí al primer ministro Boris Johnson y solicité el apoyo necesario, en particular, para que los jugadores no se vean privados de la oportunidad de representar a sus países en los partidos de clasificación a la próxima Copa Mundial de la FIFA, que es uno de los máximos honores para un futbolista profesional. He sugerido que se implemente un enfoque similar al adoptado por el gobierno del Reino Unido para las etapas finales de la EURO 2020 para los próximos partidos internacionales.

Juntos hemos mostrado solidaridad y unidad en la lucha contra el COVID-19. Ahora, insto a todos a garantizar la liberación de los jugadores internacionales para los próximos clasificatorios de la Copa Mundial de la FIFA.

