Con una ausencia clave y un titular recuperado, River Plate anunció los 22 convocados para el clásico ante Boca

Gallardo había resguardado a varios hombres en el duelo ante Huracán pensando en el Superclásico (REUTERS/Marcelo Endelli)

Este miércoles, River Plate y Boca Juniors volverán a animar un Superclásico especial: uno de los dos avanzará a los cuartos de final de la Copa Argentina y el otro quedará eliminado. El estadio Ciudad de La Plata albergará el duelo desde las 19 horas. Será el séptimo cruce de eliminación directo entre los dos clubes desde que Marcelo Gallardo asumió la dirección técnica del Millonario: en cinco oportunidades se impuso la Banda (incluyendo la final de la Copa Libertadores 2018 en Madrid) y en una ganó el Xeneize (el último choque por la Copa de la Liga).

El conjunto de Núñez dio a conocer a través de sus redes sociales la lista de 22 convocados para disputar el clásico. Y en la misma no está Matías Suárez, tal vez el hombre más desequilibrante en el mano a mano del plantel. El ex Belgrano había sufrido ante Lanús una distensión en el aductor izquierdo. Gallardo no lo había descartado en la conferencia de prensa post 1-1 ante el Globo. “Se está recuperando con tranquilidad, esperemos que se recupere bien más allá de los plazos que se acortan para el miércoles”, sembró el misterio. Pero la evidencia marca que prefirió preservarlo para el enfrentamiento por Copa Libertadores ante Atlético Mineiro del próximo 11 de agosto.

Quien sí aparece en la nómina es el defensor Paulo Díaz, quien había generado preocupación ante Huracán porque padeció un traumatismo en el muslo derecho (producto de la disputa del balón con Enrique Triverio) que lo obligó a abandonar el campo de juego. “Fue un golpe, una fuerte paralítica que le impidió seguir jugando porque se le hacía más molesto, decidió salir para no empeorar la situación”, definió entonces el DT. Y finalmente lo contó pensando en Boca.

La nómina que publicó River Plate en sus redes sociales

Todo indica que Gallardo buscará repetir la estructura que le dio nuevo impulso a su proyecto tras el parate por la Copa América, con el 4-4-2 con Zuculini apuntalando a Enzo Pérez. Julián Álvarez parece picar en punta para cubrir la ausencia de Suárez.

Pero tampoco hay que descartar alguna sorpresa táctica por parte del Muñeco. El orientador de la Banda se caracterizó por ofrecer alguna innovación cada vez que se midió ante Boca. “Caballo de Troya”, pasó a ser la contraseña interna para la jugada de ajedrez. ¿Repetirá la estrategia esta vez o irá a lo seguro?

LA LISTA DE CITADOS DEL MILLONARIO

Arqueros: Franco Armani, Enrique Bologna y Germán Lux.

Defensores: Javier Pinola, Paulo Díaz, Héctor David Martínez, Jonatan Maidana, Gonzalo Montiel, Milton Casco, Fabrizio Angileri, Alex Vigo.

Mediocampistas: Enzo Pérez, Bruno Zuculini, Agustín Palavecino, Enzo Fernández, Nicolás de la Cruz, Jorge Carrascal, José Paradela, Benjamín Rollheiser.

Delanteros: Julián Álvarez, Braian Romero y Federico Girotti.

SEGUIR LEYENDO: