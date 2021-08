Braian Romero anotó su cuarto gol con la camiseta de River Plate: qué dijo sobre el Superclásico ante Boca por Copa Argentina

River Plate igualó 1 a 1 ante Huracán este domingo y desaprovechó la oportunidad para subirse a la cima de la tabla de posiciones de la Liga Profesional (LPF). Sin embargo, el equipo de Marcelo Gallardo a medida que avanzan los partidos confirma que no ha fallado en la contratación de Braian Romero quien esta noche volvió a convertir y ya suma cuatro gritos con la casaca del Millonario.

“Nos vamos con sabor a poco, no pudimos concretar las situaciones que tuvimos, se volvió a ser protagonista, nos llegaron una vez, nos ganaron de contra”, comentó con respecto a lo que fue el trámite del partido contra Huracán. El delantero que llegó proveniente de Defensa y Justicia se lamentó por no haber podido ganarle al Globo pero por otro lado valoró el juego del equipo y el suyo: “Estoy contento con el presente del equipo, desde el primer día me hicieron sentir muy bien, compañeros buen trabajo”.

Desde que llegó, Romero ya convirtió cuatro tantos, dos ante Argentinos por la Copa Libertadores, otro frente a Unión en la segunda fecha de la Liga Profesional y el restante este domingo. Sus actuaciones han provocado que el conjunto de Núñez no padezca la salida de Santos Borré, quien era el máximo goleador de la era Gallardo y se marchó rumbo al Eintracht Frankfurt al final.

*Lo mejor del partido entre River y Huracán

Ahora, River Plate debe renovar la mente y enfocarse de lleno en el duelo del miércoles ante Boca Juniors en lo que será una nueva edición del Superclásico por los octavos de final de la Copa Argentina: “Son partidos aparte los clásicos, estamos muy entusiasmados y vamos a intentar dejarlo todo y dar lo mejor”, señaló.

El Millonario, con un equipo alternativo para preservar titulares con miras al duelo contra Boca, empató 1-1 ante Huracán en el Monumental, por la cuarta fecha y se queda con 7 puntos en el acumulado del torneo que lideran Racing, San Lorenzo e Independiente con 8 unidades. Nicolás Silva abrió el marcador para la visita, mientras que Romero, de cabeza, puso cifras definitivas para el dueño de casa, que fue el que más buscó.

El cuadro de Gallardo es además el único argentino que aún sigue con vida en la Copa Libertadores y su próximo rival será Atlético Mineiro, aunque por la Liga Profesional antes se verá las caras contra Godoy Cruz en Mendoza el próximo sábado a las 20:15.

