9 frases de Marcelo Gallardo: las lesiones de Paulo Díaz y Matías Suárez, qué debe hacer River Plate para ganarle a Boca, y las ofertas por Montiel y Álvarez

El Muñeco y la falta de eficacia ante el arco

River Plate cerró su partido ante Huracán con un sabor agridulce. Porque sobre el final rescató el empate 1-1, pero al mismo tiempo fue superior a su rival y lo pudo ganar incluso en el epílogo, cuando su adversario estaba con 10 hombres y lo arrinconó en su área. Con 7 puntos, el Millonario está en una posición expectante en la Liga Profesional. Además, ante el Globo, guardó varias piezas pensando en el duelo del miércoles por Copa Argentina ante Boca. Pero Marcelo Gallardo siempre quiere más. Y así lo expresó en la conferencia de prensa tras el cotejo en el Monumental.

“No fuimos lo suficientemente efectivos para abrir el marcador y eso nos costó. A partir de ahí, en un partido en el que propusimos, dominamos, tuvimos el control. Cuando no sale el partido se te empieza a hacer cuesta arriba. Sufrimos un gol en una contra muy bien definida de Huracán y la insistencia nuestra nos lleva al empate. Concretar lo que tuvimos, sobre todo en el primer tiempo, hubiera sido otra cosa. No pasó”, analizó.

La igualdad se dio luego de tres victorias al hilo del Millonario, que mostraron una estructura que entusiasmó a los fanáticos. Aquí, Gallardo optó por rotar. ¿Eso incidió en que el nivel del conjunto no fue igual de sólido que en las anteriores presentaciones? “Hay que entender que tenemos muchos partidos y eso genera que tenga que gestionar cargas, y ahí hay jugadores que no tienen tantos minutos, no tienen tanta continuidad y el equipo por pasajes... Tengo que hacer un análisis claro, hubo un equipo que buscó, insistió e intenta jugar igual más allá de los nombres, con una misma disposición, controlar los partidos, intentar atacar. Dentro de ese análisis, no nos desconocemos, más allá de quiénes juegan. Si solo analizás resultados, sí, podemos decir que fuiste más o menos efectivo, si tuviste más el control, pero en el contenido en general controlamos todo el partido. Y no pudimos ser más claros en algunas terminaciones”, profundizó.

¿Cómo están los lesionados?

Entre los jugadores a los que arriesgó está Paulo Díaz, quien padeció un “traumatismo en el muslo derecho” rezó el parte médico que el club publicó en sus redes sociales.

“Lo de Paulo Díaz fue un golpe, una fuerte paralítica que le impidió seguir jugando porque se le hacía más molesto, decidió salir para no empeorar la situación”, apuntó el orientador, llevándole calma a los hinchas. El otro “tocado” en Núñez es Matías Suárez, que contra Lanús sufrió una distensión en el aductor izquierdo. ¿Llegará al clásico? Gallardo le inyectó misterio. “Se está recuperando con tranquilidad, esperemos que se recupere bien más allá de los plazos que se acortan para el miércoles”, no dio pistas.

OTRAS DEFINICIONES DEL MUÑECO

¿Qué debe hacer River para superar a Boca?

“Tenemos que no cambiar nada de lo que venimos haciendo en estos últimos partidos, que fueron muy buenos, así vamos a tener más posibilidades de ganar que otra cosa”.

¿Le molestó el poco tiempo de planificación al enterarse recién el jueves pasado de la fecha del Superclásico?

“Como no había certezas de los registros de calendario, estábamos todos en el aire. Pero no era un tema sólo de nosotros. Era una fecha que estaba entre las posibilidades”.

¿Qué debe potenciar River para vencer a Boca?

El rendimiento de Enzo Fernández

“A algunos les cuesta un poquito más, los que tuvieron menos minutos sufren lo mismo. El comportamiento no es el mismo si no tenés la misma continuidad en el juego”.

¿Por qué le dio la posibilidad a Rollheiser?

“Lo vi movedizo, activo. Y al verlo así le dimos la chance de jugar”.

Las ofertas por Julián Álvarez y Montiel

“El club tendrá que decidir cuáles son las mejores ofertas a aceptar y dialogar con los jugadores. El mercado va hasta el 31 de agosto, nosotros en todo agosto estamos teniendo una seguidilla de partidos muy importantes y tenemos que lidiar con estas posibilidades que vayan llegando sin que se altere el comportamiento de los jugadores y que no los confunda. Hay que estar tranquilos”.