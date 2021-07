“Pasé mucha mierda”: Dibu Martínez se quebró tras ganar la Copa América

La emoción de Emiliano Martínez

La Argentina rompió con la racha de 28 años sin títulos y lo hizo nada menos que ante Brasil en el Maracaná en una final de Copa América que quedará en la historia. Entre las grandes figuras de la consagración se destaca Emiliano Martínez, el hombre que se ganó el puesto en el certamen y que después de atajar tres penales contra Colombia en las semifinales se metió en el corazón de los hinchas.

Después de la victoria de este sábado Dibu habló sobre cómo vivió el encuentro y no pudo evitar emocionarse: “Después de muchos años de esfuerzo y valentía sabía que el sueño iba llegar. Y que sea el Maracanazo y en Brasil con todo en contra... y para darle el título al mejor del mundo (Lionel Messi)... Ya lo dije hace unos meses que prefería que la gane él antes que yo y hoy se lo pudimos dar”.

El arquero del Aston Villa, que debutó en el Arsenal y nunca jugó en el fútbol argentino, le envió un mensaje a su pareja por haberle permitido meterse dentro de la burbuja del seleccionado para afrontar este torneo: “Agradezco a mi mujer, le dije que este era mi sueño, ella me bancó a muerte. Todavía no la pude abrazar”. Es que los jugadores argentinos no pudieron tener contacto con sus familiares como parte del protocolo creado para evitar posibles contagios de coronavirus.

Como si esto fuera poco, Martínez fue padre hace algunos días y aún no pudo conocer a su hija: “Solo quiero disfrutarlo con mi familia e ir a abrazar a mi hija que hace una semana nació. Quiero conocer a mi sobrino en Buenos Aires que hace un mes y medio que nació y no lo conozco. Pesé mucha mierda”, declaró antes de mirar al cielo y llorar. Tras tomar aire, siguió: “Gente que no confiaba en mi. Pero esto queda en la historia. Lo hicimos y solo tengo palabras de orgullo”.

Por último, el arquero de la Selección le dedicó el título a Messi y a los hinchas: “Hoy volvieron a sonreír los pobres y los ricos, esta pandemia de mierda nos hizo unir a todos los argentinos y hoy les dimos una alegría a todos ellos y solo quiero decir que soy más argentino que nunca”.

Emiliano Martínez recibió el trofeo como mejor arquero de la Copa América (Reuters)

Nacido el 2 de septiembre de 1992 en Mar del Plata, Dibu -apodo que recibió del famoso Miguel Ángel Santoro- se formó bajo los tres palos en Independiente. No llegó a debutar en la primera del ele co de Avellaneda, ya que en 2009 el Arsenal mostró su interés por la hasta entonces promesa, y abonó una suma de 500 mil euros por el 65% de su ficha. En sus años en las inferiores del Rojo se dio el lujo de defender la camiseta de la Selección Juvenil, al disputar un Mundial sub-17 y dos Sub-20 con la Albiceleste.

Con apenas 17 años y sin experiencia, Pepé también fue una persona clave para que Emi juegue en el fútbol inglés, y lo recordó con una rica anécdota sobre los 10 días que lo acompañó en Inglaterra. “Estuvimos 10 días juntos porque hizo una prueba en el Arsenal y fue satisfactoria, porque quedó. Me acuerdo de que en esos días me costó convencerlo para que tomara la decisión de quedarse y no volverse de Inglaterra”, contó Santoro el diálogo con SuperDeportivo por Radio Villa Trinidad (97.9).

Ya en territorio británico, Martínez se siguió formando en el club del norte de Londres hasta que en 2013 fue cedido a préstamo al Sheffield Wednesday para disputar la Championship. El equipo no tuvo un gran torneo y estuvo lejos de los puestos de ascensos, pero el argentino consiguió sumar rodaje y experiencia en el fútbol inglés al jugar 11 encuentros.

Al año siguiente volvió al Arsenal y se produjo su debut, nada menos que en la Champions League. El 22 de octubre fue titular ante el Anderlecht por la fase de grupos del torneo continental, consiguiendo una victoria por 2-1. Las lesiones de Wojciech Szczęsny y David Ospina (su derrotado en Brasilia) lo llevarían a volver al arco en un duelo crucial ante el Borussia Dortund, en el que mantuvo su arco en cero con una buena actuación y su equipo ganó 2-0.

El arquero argentino con el trofeo de campeón entre sus manos (AFP)

Después de aquel estreno triunfal con los Artilleros, tuvo pasos por el Rotherham United y el Wolverhampton Wanderers, ambos de la Segunda División. Volvió al club dueño de su pase en 2017 y apenas sumó un puñado de partidos entre el primer equipo y el Sub 23 hasta ser cedido al Getafe de España. En los Azulones tampoco tuvo demasiada continuidad, apenas cinco encuentro defendiendo el arco en una temporada para volver al Arsenal y ser cedido nuevamente.

Una vez en el Reading del ascenso inglés, Dibu se encontró con mayor continuidad y volvió a mostrar su mejor versión. Esto le abrió las puertas la temporada siguiente en el Arsenal, que se lo quedó para que compitiese por el puesto con el alemán Bernd Leno y el inglés Matt Macey. Esta última etapa en el equipo de Mikel Arteta lo tuvo más participativo y hasta consiguió sumar dos títulos dentro del campo de juego. Martínez tuvo destacadas actuaciones en la defensa de su valla y se convirtió en una pieza clave para su equipo en la conquista de la FA Cup y en la Community Shield.

En septiembre de 2020 cerró su pase al Aston Villa y se convirtió en el arquero argentino más caro en la historia, luego de ser vendido por el Arsenal en 25,6 millones de dólares. Y si bien a algunos les pareció algo exagerado, la realidad es que se ganó cada moneda pagada por su ficha a base de grandes actuaciones.

Lo demostró con sus actuaciones en la última temporada de la Premier League donde en los Leones de Birmingham pudo sumar minutos y demostrar todas sus fortalezas en su equipo, que cumplió con el objetivo de mantenerse en la principal categoría donde culminó en el undécimo puesto entre 20 equipos.

Se lució en el arco y sus atajadas espectaculares fueron postales del Aston Villa. Con ello los reconocimientos no tardaron en llegar. En todo 2020 un estudio reveló que fue el mejor arquero del año en la Premier League. En la temporada 2020/2021, otro análisis aseguró que fue el guardameta más efectivo de las grandes ligas de Europa. Y llegó a los 15 partidos sin recibir goles y alcanzó la cifra que ostentaba Brad Friedel, que jugó tres mundiales con los Estados Unidos. El valor agregado estuvo en que su equipo tuvo muchas llegadas de sus rivales.

Esta noche se coronó como uno de los pilares del nuevo campeón de América.

