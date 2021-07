Di María reveló las dos charlas trascendentales que tuvo con Messi y De Paul antes de la final

“Todavía no caigo, ni pude llorar. Mucha gente decía que no volviéramos a la Selección, pero hoy se rompió eso y gracias a Dios pudimos lograr el título tan deseado. Ganarle a Brasil, ganarle acá... Lo dijo Leo antes, ya estaba dicho. Teníamos que ganarla acá y se ganó”. Las palabras de Ángel Di María fueron más de desconcierto que de emoción. El autor del gol de Argentina en la final de la Copa América ante Brasil en el mismísimo Maracaná, estadio en el que no pudo actuar en la final de la Copa del Mundo de 2014, no llegó a quebrarse ante los micrófonos y la cámara por la inconsciencia que le generó este título.

El Fideo luchó por volver a vestir la camiseta blanca y celeste y lo consiguió: hizo méritos en París Saint Germain para ser considerado nuevamente por Lionel Scaloni, aguardó por su oportunidad en el banco, cumplió cada vez que lo solicitaron en los últimos minutos de los partidos hasta el duelo decisivo, en el que el cuerpo técnico le concedió la titularidad.

En diálogo con TyC Sports, relató su tanto y confesó qué habló con Rodrigo De Paul antes de la final: “Fue un pase de Rodri. Antes del partido le había dicho que el lateral (Renan Lodi) se dormía un poco a veces en la marca. Fue un pase perfecto, la controlé, me quedó de sobrepique y terminó como contra Nigeria en los Juegos Olímpicos”.

Di María y sus charlas con De Paul y Messi antes de la final (REUTERS/Ricardo Moraes)

Más tarde, completó: “Felicidad, alegría, por mi familia, mis viejos, que siempre estuvieron presentes. Por toda la gente que estuvo atrás. Por esta gente loca que vino al partido con COVID, sin COVID, con todo el partido. Es una alegría inmensa. Esto da para tener esa alegría de querer seguir estando acá. Viene el Mundial y esto es un envión muy grande”. Ahora Angelito va por todo: quiere estar presente en su cuarta cita mundialista consecutiva.

Una vez concluida la acción, se buscaron. Hubo desahogo, sobre todo, para ellos dos. Messi y Di María fueron los que más sufrieron por Argentina en los últimos años. Por eso, ambos coincidieron y se retribuyeron un “gracias”.

Entre rosarinos hubo diálogo previo y charla motivacional. “(Leo) me dijo que la iba a tener, que esta era mi revancha, la que no pude jugar, la de Chile, la de Estados Unidos, el Mundial acá (Brasil 2014). Se dio, estuve. Qué hubiera pasado si hubiera estado en las otras finales. El fútbol es así, las revanchas son así y se ve que tenía que ser hoy”, concluyó.

