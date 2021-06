La “anécdota de los 10 días” que cambió la carrera de “Dibu” Martínez, el arquero que se encamina a ser titular en la Selección

Pepe Santoro, descubridor de Emi Martínez, contó una imperdible anécdota con el arquero

Emiliano Martínez puede llegar a tener la gran chance de ser titular en la selección argentina este jueves en el partido frente a Chile, el primero de la doble fecha por las Eliminatorias de cara al Mundial de Qatar 2022. El joven arquero de 28 años surgió de Independiente y un referente histórico del club de Avellaneda fue su descubridor, Miguel Ángel Santoro. El ex guardameta del Rojo contó detalles desconocidos del marplatense y explico por qué llegó la hora para que ocupe el arco albiceleste.

Pepé recordó una historia entre ambos cuando Dibu estuvo a prueba en el Arsenal de Inglaterra, que lo compró en 2009 luego de verlo en el seleccionado juvenil Sub-17 en el Sudamericano de aquel año. “Estuvimos 10 días juntos porque hizo una prueba en el Arsenal y fue satisfactoria, porque quedó. Me acuerdo que en esos 10 días me costó convencerlo para que tomara la decisión de quedarse y no volverse de Inglaterra”, contó Santoro el diálogo con Súper Deportivo por Radio Villa Trinidad (97.9).

“Él tenía muchas dudas porque se iba a un país distinto, sabía que era una gran oportunidad. Yo durante esos días le decía: ‘mirá que el tren muchas veces pasa una sola vez y no se repite’”. Además, le decía que él tenía que hacer todo por su familia, porque era una familia de clase media/baja.

“Yo le remarcaba: ‘Si vos vas a extrañar, traes a tu mamá; cuando tu mamá se canse, viene tu papá; él se cansa y viene tu hermano, y así te vas a ir amoldando’. Lo fue entendiendo y cuando llegamos al décimo día le comunicaron que lo habían seleccionado. Recuerdo que se largó a llorar con mucha alegría. Le dieron un cheque para que se comprara ropa y todo lo que necesitara. Por suerte, no nos equivocamos y hoy está viviendo un gran momento. El Arsenal, además, lo manejó muy bien“, agregó el legendario arquero del Rojo.

Santoro ganó con Independiente cuatro Copas Libertadores de América (1962, 1965, 1972 y 1973), una Copa Intercontinental (1973) y una Interamericana (1973). También cuatro títulos nacionales: de Primera División en 1963, 1967 y dos Metropolitanos, en 1970 y 1971.

Mientras que Martínez no llegó a debutar en la Primera del Rojo, ante la prematura compra del Arsenal que en 2009 pagó 500 mil euros por el 65 por ciento de su pase. En 2012 partió hacia Inglaterra.

Pepé trabaja en Independiente donde se dedica a la formación de los arqueros de las divisiones juveniles. Acerca de cómo conoció a Martínez sostuvo que “a él me lo trajeron de Mar del Plata con 13 años. Tenía reacción y mucha velocidad. Era un diamante en bruto. Desde el Arsenal lo vieron en un Sudamericano en Chile y con él yo viví una historia distinta a los demás arqueros que tuve. Independiente me notificó para que lo acompañara a Inglaterra”.

Una escena repetida en la Premier League 2020/2021: Emiliano Martínez con una tapada providencial (REUTERS/Peter Cziborra).

Sobre por qué Emi Martínez merece una posibilidad de titular en el arco argentino, indicó que “está en un nivel sensacional. Tiene solvencia, seguridad. Él conoce la selección argentina, porque ya estuvo en los juveniles. Hoy está en duda con Armani (Franco), eso quiere decir que el técnico lo viene siguiendo. Yo particularmente creo que es el momento propicio para que lo sea él, porque está en un momento ideal”.

Y entre otras de sus cualidades destacó que “tiene una velocidad impresionante. Cuando le tomaban el test de velocidad, sorprendía a todos. Toma decisiones exactas. Está muy bien. Creo que si le dan la oportunidad en el arco de la selección la va a aprovechar y no lo va a soltar mas”.

Martínez, desde su llegada a Inglaterra, fue cedido por el Arsenal a diversos clubes británicos (Oxford United, Sheffield Wednesday, Rotherham United, Wolverhampton Wanderers y Reading). También estuvo un año en el Getafe de España. Hasta que luego de lograr continuidad en los Gunners con la llegada de Mikel Arteta a la dirección técnica, el año pasado se sumó al Aston Villa donde demostró un gran nivel en la temporada 2020/2021.

Sus actuaciones le valieron las convocatorias al combinado nacional y en la última práctica de fútbol que armó el entrenador Lionel Scaloni lo puso en el equipo titular. Su buen rendimiento y la confianza que le ratificó el DT encaminan a que Emiliano Martínez conforme el once inicial ante los trasandinos en Santiago del Estero.

