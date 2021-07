Fernando Batista explicó las ausencia de Julián Álvarez y el Cali Izquierdoz en la lista para los Juegos Olímpicos

Fernando Batista dio a conocer la lista de Argentina para los Juegos Olímpicos (Twitter: @Argentina)

La espera terminó. La selección argentina Sub 23 dio a conocer la lista oficial de 22 futbolistas confeccionada por el entrenador Fernado Batista para disputar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Además de la baja de Lucas Alario por lesión, sobresalen las ausencias de Julián Álvarez (actualmente afectado a la Mayor para disputar la Copa América de Brasil), Enzo Pérez (referente de River) y Carlos Izquierdoz (capitán de Boca). En la nómina no aparecen jugadores del Millonario, el Xeneize, Racing e Independiente.

“Están los 22 que van a estar en Tokio para jugarla, estoy contento. Los chicos están muy bien, con esa ansiedad de estar cerca de los juegos. La lista no se modifica, son estos 22. Lo que hizo el Comité Olímpico fue agregar a cuatro más, ante algún problema de lesión o por lo que estamos viviendo. Estoy contento con lo que elegimos”, comenzó su relato el entrenador en diálogo con Radio La Red.

Julián Álvarez se encuentra afectado a la Selección Mayor (REUTERS/Rodolfo Buhrer)

El ex defensor de Argentinos Juniors y San Lorenzo sostuvo que “(Lucas) Robertone y (Nazareno) Colombo tuvieron que quedar afuera, pero son grandísimos jugadores. Lo mismo Alario, que teníamos confianza de que iba a poder estar, pero estoy muy contento por los que están”.

Ante el revuelo que se generó por la ausencia de la Araña, el entrenador explicó que no tuvo ningún tipo de presión para prescindir de sus servicios. El delantero actualmente se encuentra bajo el mando de Lionel Scaloni y Marcelo Gallardo lo quería para los octavos de final de la Copa Libertadores. “Julián estuvo en todos los procesos míos: Sudamericano, Mundial, Preolímpico y Panamericano. Hoy le toca estar con la Mayor. Desde el primer día que lo tengo en cuenta, pero al estar en Copa América y Libertadores, sumado a que llegaba sobre el límite del comienzo del torneo, decidimos que no esté”.

“Conmigo no habló nadie de River. No queríamos entrar en problemas con equipos que están en competencia. Hay equipos que están en alguna competencia y los han cedido, y otros equipos decidieron que no. Hay que respetarlo”, esbozó. Y luego, añadió: “Julián es un jugador importante, pero hoy estando en Selección Mayor y nosotros viajando antes... Él tenía ganas de estar, porque estuvo en el proceso, pero me pone contento que esté en la Selección Mayor”.

Boca no cedió a Carlos Izquierdoz (REUTERS/Juan Mabromata)

Diferente fue el caso de Carlos Izquierdoz, defensor central de Boca. “Con Cali hablamos, como con todos los mayores. En su caso él me comentó que el club no lo iba a dejar ir. Hay que respetarlo, los jugadores son de los clubes y los Juegos no son obligatorios”.

Batista, que elogió a Pedro De La Vega (Lanús), Thiago Almada (Vélez) y Esequiel Barco (Atlanta United), analizó a los principales contrincantes en la puja por una medalla. “Generalmente, los que siempre están en la pelea. Argentina y Brasil. Tenemos confianza de hacer un gran torneo. Francia está muy bien. Rumania también está preparado. España tendrá 6 jugadores que hoy están en la Eurocopa. Tiene jugadores como Pedri, serán candidatos. Nosotros nos vamos a preparar para estar a la altura y armar un buen grupo para poder pelear lo más alto posible”.

Argentina, que el 14 de julio disputará un amistoso ante Corea, iniciará su camino en Tokio el jueves 22 de julio, un día antes de la ceremonia de apertura. El combinado de Batista debutará en el Grupo C ante Australia desde las 7.30 (hora Argentina) en el Domo de Sapporo.

La acción continuará el domingo 25 de julio durante la madrugada argentina: enfrentarán a las 4.30 a Egipto también en Sapporo. El cierre llegará el miércoles 28 de julio en la presentación más complicada que tendrá en la fase de grupos contra la selección de España en el Estadio de Saitama desde las 8 de la mañana. El elenco ibérico dispondrá de varios jugadores que se encuentran disputando con éxito la Eurocopa, como Unai Simón, Eric García, Pedri, Dani Olmo y Mikel Oyarzábal. Además, integran la nómina el defensor del Barcelona Oscar Mingueza y el atacante del Real Madrid Marco Asensio.

LA LISTA DE FERNANDO BATISTA:

Los convocados por Fernando Batista para la gira de Marbella de la Selección Sub 23

