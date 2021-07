Se complicó la presencia del Cuti Romero ante Ecuador: las tres dudas que mantiene Scaloni para el duelo de cuartos de la Copa América

Cristian Romero, durante el encuentro entre Argentina v Chile en el Estadio Único de Santiago del Estero, por las Eliminatorias Sudamericanas (REUTERS/Agustin Marcarian)

La selección argentina sigue con los preparativos de cara al encuentro ante Ecuador por los cuartos de final de la Copa América, que se disputará este sábado desde las 22 en el Estadio Olímpico Pedro Ludovico de la ciudad de Goiania. De acuerdo a lo que dejó el entrenamiento vespertino que el plantel realizó esta tarde en el complejo que la AFA posee en Ezeiza, Lionel Scaloni mantiene tres dudas. Una por lesión, mientras que las restantes serían de orden táctico.

La novedad más importante está puesta en la presencia o no de Cristian Romero. Si bien se especuló con que llegaría sin problemas, el Cuti fue exigido y la respuesta no fue la esperada. Aunque no está descartado, será evaluado hasta último momento. El defensor probó en la práctica pero no se mostró del todo recuperado de una distorsión en la rodilla que arrastra desde hace varias semanas. De no tener una evolución que lo tenga recuperado al ciento por ciento, el entrenador deberá incluir a otro defensor, incluyendo a Germán Pezzella como marcador central junto con Nicolás Otamendi.

En ese sector de la cancha se encuentra la otra duda de Lionel Scaloni, aunque esta es más bien de un orden táctico. En el lateral izquierdo hubo una nueva rotación en el entrenamiento entre Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña. Ambos llegan cabeza a cabeza y aún no hay indicios claros de quién se adueñará del puesto.

Imágenes del entrenamiento de la selección argentina de cara al duelo ante Ecuador por la Copa América

Por último, en el mediocampo aparece la otra incógnita y tiene que ver con la presencia o no de Leandro Paredes. En principio el ex Boca jugaría junto a Rodrigo De Paul, pero también cuenta con una chance clara de hacerlo Guido Rodríguez, quien participó del ensayo y luego le dejó su lugar a Giovani Lo Celso. Obviamente, se tratan de futbolistas de características muy diferentes que obligarán a cambiar el sentido táctico en ese sector de la cancha dependiendo de si juega uno u otro, pasando entonces del 4-4-2 inicial a un 4-3-3 más incisivo, ya con Paredes como solitario volante central.

Quien también está disponible desde lo físico pero no formó parte de esa rotación fue Ángel Di María, de muy buena performance en el 1-0 sobre Paraguay, donde terminó siendo la figura de la cancha, pero que después frente a Bolivia, por una molestia física, ni siquiera fue al banco de suplentes.

De esta manera, y con las dudas planteadas, la probable formación para jugar ante Ecuador sería con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Germán Pezzella o Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Guido Rodríguez o Giovani Lo Celso y Nicolás González; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

El plantel argentino volverá a entrenarse este viernes desde las 10 de mañana, antes de la conferencia de prensa virtual que ofrecerá Scaloni y el posterior viaje que emprenderá a las 16 rumbo a Goiania. Esa última prueba será definitoria para cerrar el equipo titular que enfrentará a los dirigidos por Gustavo Alfaro. El ganador de este duelo de cuartos de final enfrentará al vencedor del duelo entre Uruguay y Colombia, que jugarán el mismo sábado pero a partir de las 19.

Ecuador, con problemas para armar el equipo

Gustavo Alfaro entrenador de Ecuador abraza a Damián Díaz, el 23 de junio de 2021, en un partido del grupo B de la Copa América en el estadio Olímpico en Goiania (Brasil). EFE/Alberto Valdés

Gustavo Alfaro sigue con dificultades para conformar el once que debe jugar con Argentina. Ecuador sufre por los cuatro lesionados que aún no se recuperaron. A los tres que venían trabajando diferenciado por fatigas musculares, los casos del delantero Enner Valencia y el volante Jhégson Méndez; y por una dolencia en la rodilla derecha, el mediocampista Moisés Caicedo; hoy se le sumó un cuarto. Se trata del extremo derecho Gonzalo Plata, que ya en el último partido con Brasil debió jugar infiltrado y en el anterior, con Perú, directamente no participó. Eso a consecuencia de los fuertes golpes en el tobillo derecho que recibió en el encuentro con Colombia, por la tercera fecha del Grupo B, y por los que aún sufre dolores.

Por esto, los medios ecuatorianos resaltaron que hoy, en el nuevo entrenamiento en las instalaciones del Atlético Goianiense, el DT argentino Gustavo Alfaro no pudo desarrollar una práctica formal de fútbol para vislumbrar una posible formación para enfrentar al seleccionado albiceleste. Con esta situación se le abren chances al volante Carlos Gruezo de ocupar un puesto en el mediocampo. Gruezo viajó el lunes último de Quito hacia Brasil para reemplazar en la nómina al argentino nacionalizado Damián Díaz -muy admirado en Barcelona de Guayaquil y baja sensible en la selección-, que fue aislado por estar afectado de Covid-19.

A todo esto, el cuerpo técnico espera poder ensayar mañana el plan táctico-estratégico que van implementar para lograr superar a los de Lionel Scaloni. La prensa ecuatoriana publicó un resumen de enfrentamientos con Argentina en las distintas versiones de la competencia continental que augura un mal presentimiento para la ‘Tri’. De 15 partidos, Ecuador no ganó ninguno, con solo 5 empates obtenidos y los otros 10 fueron derrotas; incluidas un par de llamativas goleadas, como la de 1942 (12 a 0) y la de 2004 (6 a 1).

SEGUIR LEYENDO: