La desopilante historia del futbolista argentino que le debe 50 dólares a Messi desde hace 17 años y se hizo viral: “Es mi anécdota con él”

Messi con el plantel del Sub 20 que conquistó el Mundial del 2005: había debutado en la Selección un año antes (FotoBaires)

La historia se desencadenó el 4 de julio del 2004 en la segunda presentación formal de Lionel Messi con la selección argentina, pero el poder de las redes sociales la desempolvó y la transformó en un hecho viral rápidamente. El rosarino, por entonces un chiquito desconocido pero promisorio, había sellado su vínculo con la camiseta Albiceleste en el recordado amistoso ante Paraguay inventado para blindarlo. Unos días más tarde, llegó el segundo duelo de esa mini gira del juvenil ante Uruguay en Colonia.

La AFA le daba un viático de 50 dólares a los jóvenes jugadores por los partidos en el exterior y Pablo Alvarado, por entonces un juvenil de San Lorenzo, debió dividir ese ingreso con Messi. “Cuando íbamos al exterior, la AFA nos daba 50 dólares de viático a cada jugador. Esa vez no tenían cambio y a mí me dieron 100 para que le diera 50 a Leo. Le dije que apenas consiguiera, se los daría. Él ni se preocupó, ‘tranquilo, tranquilo’. Nunca conseguí cambio: le debo 50 dólares a Messi”, relató en el magnífico libro “Messi, el genio incompleto” que escribió el periodista Ariel Senosiain y que se editó a fines del 2020.

Si bien entre las miles de anécdotas que tiene este libro lo de Alvarado pasó de largo inicialmente, el periodista Panqui Molina se encargó de revivir el tema en sus redes sociales y la situación llegó hasta uno de los protagonistas.

“¿Es cierto que le dormiste 50 dólares? ¡Sos un genio!”, le escribió un seguidor a la cuenta de Twitter del ex San Lorenzo. “Jajajaja algo así, pero no con mala intención. Sino que no tenía dos billetes de 50 y él me dijo que se los dé después... Nunca más lo vi. Apenas lo vea se los devuelvo jajaja”, fue la divertida respuesta que dio Alvarado desde su perfil virtual.

“Habíamos jugado el primer partido con Paraguay, cuando debutó Messi en la Selección, y después viajamos a Uruguay. Había una plata de viáticos, y justo el que me la da me dice ‘no tengo dos billetes de 50, te doy 100 y 50 son para Leo’. Me acerqué a él y le dije: ‘No tengo 50 para darte, ¿vos tenés?’ ‘No, no, tranquilo, después me los das’, me respondió. Pasó el tiempo y no lo volví a ver. Así de simple. Es mi anécdota con Messi, porque después no tuve la suerte de jugar más con él, por lo menos me quedó esa anécdota”, confirmó el defensor en diálogo con Infobae.

Alvarado tiene 35 años y es actualmente parte del plantel de Palestino de Chile desde comienzos de este año luego de haber pasado por Belgrano de Córdoba, Racing, Godoy Cruz, Defensa y Justicia, Unión La Calera de Chile e Independiente del Valle de Ecuador. Claro está que su nombre quedó mayormente asociado al Ciclón, donde permaneció casi una década y fue parte de los títulos Clausura 2007 e Inicial 2013. También en la Academia le agregó una corona a su vitrina con el Torneo de Transición del 2014.

Su pasó por la selección argentina estuvo más asociado a aquellas apariciones juveniles como la que retrató con Messi. Estuvo en el Sudamericano Sub 17 que ganó la Selección en Bolivia durante el 2003 y jugó el Mundial en Finlandia de la categoría ese año que terminó con Argentina en el cuarto lugar.

En aquella anécdota de los 50 dólares, ahora viral, Messi ingresó en el segundo tiempo con el encuentro 1-1 ante Uruguay e inclinó la balanza para sellar una victoria 4-1 con dos tantos de su autoría. Leo reemplazó a Pablo Vitti en el inicio del complemento y Alvarado ingresó a poco del final por Miranda.

Pablo Alvarado y Leandro Díaz durante el Mundial Sub 17 del 2003 (Foto: AFP)

En julio del 2005, Messi lideraría la victoria en la final del Mundial Sub 20 sobre Nigeria y conquistaría su primer título con la Albiceleste, además de apoderarse del Balón de Oro y el Botín de Oro de la competencia juvenil. Alvarado no formó parte de esa delegación.

