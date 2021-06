Mariano Closs reveló por qué Scaloni cambió la postura de dejar a Messi como suplente ante Paraguay: el gran gesto de La Pulga

Closs reveló la charla entre Messi y Scaloni antes de Paraguay

Argentina le ganó a Paraguay, se clasificó a los cuartos de la Copa América y ahora descansará una semana por la fecha libre, antes de cerrar su participación en la fase inicial ante Bolivia. Atrás quedó el debate de si Lionel Messi debió descansar ante el elenco guaraní, producto del trajín que viene teniendo por el final de temporada y sobre todo por la seguidilla de encuentros con la Selección. Aunque La Pulga finalmente jugó todo el partido, la merma en su físico se notó sobre el final.

Esto fue planteado por Mariano Closs en su editorial de este martes, en el que reafirmó la intención que tuvo el entrenador de sentar en el banco al capitán ante los paraguayos. No solo eso, el periodista y relator de ESPN contó por qué Scaloni cambió su postura por temor a una lluvia de críticas si no se lograba el triunfo y reveló un gran gesto de Messi con un compañero al enterarse de que jugaba.

“Habló con Messi a la mañana, pero después se desdice. Fue real esto: ‘mirá que hoy no vas a jugar’. Pero me contaron también que le aconsejaron los del cuerpo técnico que no hable, que no le diga a tal jugador, en este caso Messi, hoy no te pongo porque después vas y le decís que sí lo pones y vas a complicar todo”, indicó Mariano Closs en su programa Fútbol 12 por ESPN. “Es que terminó sucediendo eso porque la decisión estaba tomada y después tuvo que retrotraer producto de una charla que le dejó alguna sensación que no era la que esperaba”, afirmó y confirmó Esteban Edul, uno de los periodistas del panel.

Lionel Scaloni, entrenador de la selección argentina (REUTERS/Ueslei Marcelino)

“Y me dijeron que también hubo un buen gesto de Messi”, continuó Closs. “Porque Messi una vez sabido que ya le había dicho Scaloni ‘vos hoy no jugas’, por ayer, y después va y le dice ‘bueno vas a jugar’, Messi le respondió: ‘pero hay un compañero al que ayer le dijiste que tenía que jugar y al sacarme a mí estás quedando mal con un compañero’, precisó el relator. A lo que Edul sumó: “Hubo uno que estaba y bueno... dejó estar”.

“Buen gesto de Messi”, volvió a resaltar Closs. “Creo que Scaloni tuvo miedo a perder el partido sin Messi y que el periodimo le cayera diciendo que la selección argentina sin Messi no puede jugar”, agregó.

Luego, Esteban Edul dio más detalles de la intención de Scaloni: “La lógica era que si debían descansar, el que más debía hacerlo era Messi porque era el único que había jugado todos los minutos. Él no iba a ser de la partida, el domingo a la noche el técnico habló con él y le dijo que no iba a jugar. Ahí Messi le respondió ´hacé lo que tengas que hacer´, pero después se dieron cuenta de que no había caído del todo bien la decisión. A Messi no le gusta salir nunca y eso se sabe. El equipo iba a ser con cinco defensores y el que iba a jugar era Lisandro Martínez”. Mientras que Mariano Closs acotó: “Messi ahí le dijo ‘dejá que yo lo arreglo, yo hablo con él’”.

Lionel Messi sintió el desgaste físico sobre el final del encuentro ante Paraguay por la tercera fecha de la Copa América (REUTERS/Henry Romero)

OTRA DURA CRÍTICA A SCALONI TRAS EL TRIUNFO ANTE PARAGUAY

Como viene ocurriendo en los últimos encuentros, Mariano Closs cargó fuertemente contra el entrenador argentino. A continuación, las frases más destacadas de su duro editorial post triunfo ante Paraguay por la Copa América.

“Ahí marca la inexperiencia, las dudas que tiene el cuerpo técnico. ¿De qué se agarran? De los resultados. De decir ‘bueno, no perdí'. Pero no es así, ¿entonces cuando juegues contra un rival en serio qué va a pasar? Contra Uruguay dijeron que jugó bien y Muslera (el arquero) no tocó la pelota, digamos las cosas como son”.

“Ellos están jugando su propio partido para convencernos a nosotros. Scaloni no es muy ducho a la hora de hablar de fútbol, te habla de resultados. Te dice ‘bueno, ganamos 1-0, el estado del campo es malo...’. Con poquitos partidos, te tenés que destacar en la selección argentina. Aunque pierda partidos, podríamos estar orgullosos de cómo juega el equipo”.

“Si no encontrás el funcionamiento ahora, ¿cuándo? Mirá que después no hay tiempo, eh. La Copa América es un entrenamiento para el campeonato del mundo, esta es la verdad. Con muy poquito ya estás ahí... Se basa en los resultados, se aferra a eso. Le quiere ganar a la estadística. Hay que jugar a algo, si tenés a los mejores intérpretes. Lo de ayer nos hace hablar de cómo juega esta Selección: de cómo se tira atrás, de por qué no maneja los partidos”.

(Reuters)

CÓMO SE ORIGINÓ LA REUNIÓN ENTRE SCALONI Y MESSI

La reunión entre Scaloni y Lionel Messi se dio en la concentración de Brasilia, previo al encuentro ante Paraguay, más precisamente en la después de la cena la noche anterior. Antes del descanso nocturno, el DT habló durante algunos minutos con el astro rosarino para continuar con su planificación de cara a los cuartos de final del torneo. En un principio, el DT analizaba la posibilidad de darle descanso a su máxima figura. Como el Diez participó de todos los compromisos correspondientes a las Eliminatorias (ante Chile y Colombia) y también estuvo en los dos primeros encuentros de la Copa América, Scaloni buscaba minimizar el riesgo a una posible lesión y le sugirió a Leo la posibilidad de ausentarse en el duelo frente a Paraguay o Bolivia.

La respuesta de Messi fue clara: no tiene inconvenientes en salir del once titular. En consecuencia, estuvo en duda hasta último momento. Pero apenas llegó el micro al estadio Mané Garrincha de Brasilia, se confirmó que el atacante del Barcelona saltará al campo desde el inicio e igualará a Javier Mascherano como el futbolista con mayor cantidad de presencias con la casaca albiceleste (147).

“Creo que el liderazgo de Messi siempre es el mismo dentro de la cancha. Afuera es un chico espectacular, que lleva adelante al grupo como lo ha hecho siempre. En eso no ha cambiado. Su liderazgo lo genera dentro de la cancha”, había dicho Scaloni en la conferencia de prensa previa al partido con la Albirroja.

Tras el duelo ante Paraguay, Argentina tendrá una semana de descanso hasta el cruce frente a Bolivia. A priori, el conjunto de César Farías se presenta como el más accesible y para la última fecha la Albiceleste podría tener garantizado su lugar en la próxima fase. Tal vez llegue allí el descanso para Messi. O no: quizá solo dosifique minutos. Será una cuestión a seguir consensuando entre el cuerpo técnico y la estrella.

El objetivo de la Selección es clasificar como líder o escolta del Grupo A para evitar un cruce con Brasil en la instancia de eliminación directa, dado que si el pentacampeón del mundo también se queda con su zona, el único enfrentamiento posible sería en una hipotética final.

Para el partido ante Paraguay, el estratega argentino otra vez movió varios nombres. Volvió a rotar el lateral izquierdo (Tagliafico por Acuña), Paredes y Papu Gómez acompañaron a Guido Rodríguez en el medio y Di María y Agüero completaron el tridente ofensivo. Con Messi, una vez más inamovible.

