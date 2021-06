Romance explosivo: las vacaciones apasionadas del ex arquero de Liverpool Loris Karius y la modelo argentina María del Mar Cuello

Karius y la modelo argentina María del Mar Cuello Molar, juntos de vacaciones

Antes de convertirse en uno de los equipos más poderosos de la actualidad y ganar la Champions League, el Liverpool sufrió en una final contra Real Madrid por culpa del arquero Loris Karius. El alemán tuvo una actuación para el olvido en la Liga de Campeones 2018 y dilapidó la oportunidad de los suyos de quedarse con la gloria deportiva. Ahora el guardameta volvió a ser noticia en los medios europeos y no precisamente por su nivel futbolístico: fue captado in fraganti con una modelo argentina en un yate que navegaba por la isla griega de Mykonos.

El periódico británico The Sun fotografió al jugador de 28 años en un evidente amorío con la argentina María del Mar Cuello Molar, quien no hizo referencias a su relación en las redes sociales, algo que sí se dignó a hacer Karius por medio de Twitter. “Ayer, a Sophia y a mí nos filtraron fotos de mis vacaciones que me muestran con otra mujer. Desafortunadamente, es cierto que nos hemos distanciado durante mucho tiempo. Lamento que ahora se esté derrumbando y me gustaría disculparme por ello”.

El tuit con el que Karius aclaró las fotos que lo comprometieron

¿Quien es Sophia Thomalla? Es una reconocida figura y presentadora alemana que había formalizado un vínculo con Karius en el último tiempo, algo que era de público conocimiento. Lo que no había salido a la luz es su ruptura, de la que se desconoce si fue por la publicación del diario inglés.

En los medios británicos, definieron a María del Mar como “la mujer misteriosa”, ya que recién se pudo verificar su identidad cuando la noticia impactó de lleno en Argentina. Casualmente, hace unos días la modelo de 28 años compartió en su Instagram una foto posando sola desde un yate en Mykonos, donde tenía el mismo traje de baño que portaba la “mujer misteriosa” que fotografió el periódico The Sun.

Karius quedó señalado a nivel mundial tras su fatídico partido contra Real Madrid y buscó asilo en Besiktas desde 2018 hasta 2020, donde atajó muchos encuentros pero no retomó su mejor nivel. En la última temporada militó en Unión Berlín de Alemania, donde es suplente de su compatriota Andreas Luthe (su equipo se clasificó a la Liga Conferencia, una tercera competición que entrará en vigencia a partir de la 2021/2022). El contrato de Karius con el Liverpool expira el año que viene pero es muy probable que en el actual mercado se desvincule definitivamente de los Reds: “Puedo imaginarme quedarme en Berlín si todo encaja. No solo estoy de paso por aquí”, declaró hace algunas semanas.

La publicación de The Sun descubrió el romance entre el alemán y la argentina y compartió algunas fotos en el yate

Los entendidos de las noticias de espectáculos en Argentina recordarán que María del Mar se casó con el actor Matías Ale en 2015 (su matrimonio duró apenas cinco semanas y se divorciaron formalmente al año siguiente). Luego de romper con él se radicó en México y lanzó su carrera de modelo. El año pasado había sido vinculada al modelo norteamericano Christian Hogue, con el que se habría distanciado hace meses.

EL PARTIDO QUE MARCÓ SU CARRERA

Goles de la final de la Champions League, jugado por Real Madrid y Liverpool

En el estadio Olímpico de Kiev, Real Madrid le ganó 3-1 a Liverpool el 26 de mayo de 2018. En un duelo con grandísimas estrellas, fue Karim Benzeman el que abrió la cuenta por un grosero error de Karius en la salida. El arquero alemán intentó pasar el balón a un compañero al estilo bowling y el bloqueo del francés significó el 1-0 en el tanteador. El senegalés Sadio Mané igualó rápido para los ingleses, pero el Gareth Bale, con uno de los goles más impactantes de finales de Champions, convirtió el 2-1 parcial.

Cuando los dirigidos por Jürgen Klopp trataban de forzar el alargue, un remate lejano del galés Bale se le escurrió de las manos a Karius, que completó la faena. Fue un antes y un después en la carrera para el guardameta surgido en Mainz, que pidió disculpas a los fanáticos entre lágrimas.

Karius con su ex pareja





LAS FOTOS DE LA MODELO ARGENTINA MARÍA DEL MAR

El detalle de las redes: ambos se siguen con sus cuentas oficiales en Instagram

María del Mar es modelo y desde hace unos años está radicada en México (Foto: mariadelmar_molar)

