Así se volvió a gritar a las 16:09 el Gol del Siglo de Maradona a Inglaterra: en los estadios, los barrios y hasta en Segurola y Habana

Treinta y cinco años después, las gargantas volvieron a enrojecerse. Y aquellas que no habían tenido la posibilidad de verlo en vivo y en directo, se desahogaron como si el “barrilete cósmico” remontara hoy. A las 16:09 de este martes 22 de junio de 2021, Argentina se trasladó a 1986 para homenajear a Diego Maradona, volviendo a celebrar el mítico Gol del Siglo, el segundo de la Selección ante Inglaterra en el duelo por cuartos de final del Mundial de México; aquella corrida monumental de 61 metros en la que Pelusa dejó en el camino a Glenn Hoddle, Peter Reid, Kenny Sansom, Terry Butcher, Terry Fenwick y el arquero Shilton para sumergirse en la historia.

La propuesta que partió desde las redes sociales bajo el hashtag #GritaloporD10s! tuvo impacto extendido, al punto de que se sumaron los clubes, que pasaron por altoparlantes el relato de Víctor Hugo Morales. Desde Boca, San Lorenzo e Independiente, pasando por Argentinos Juniors, el club en el que nació, o los del Ascenso, que también lo tienen como bandera. También hubo reuniones en las afueras del estadio del Bicho que lleva su nombre, en el sur de La Plata, incentivada por hinchas de Gimnasia, la última institución que lo cobijó como entrenador, o en Villa Palito.

También se hizo viral el video de una avioneta que recorrió San Francisco Solano, Florencio Varela y Berazategui con el audio de la narración, diseminando la magia de Maradona. Y afloraron en redes los gritos de gol, individuales y colectivos, de quienes renovaron su amor por Diego.

Así se gritó el gol de Maradona a Inglaterra en Segurola y La Habana

En los barrios se escucharon sonidos espontáneos de bombos y hasta fuegos artificiales cuando los relojes dieron las 16:09. Y en uno de los hogares emblemáticos del astro, también. El momento crucial en Segurola y Habana (o Diego y Maradona, como fue rebautizada la esquina a partir de los carteles) resultó comovedor. Sonaron las bocinas, los aplausos, el “bravo, Diego” y los gritos de gol retro.

Se trata del primer aniversario de la obra de arte de Pelusa (y de la “mano de Dios”) en el que el autor no está presente, tras la muerte del Diez ocurrida el pasado 25 de noviembre. En 2020, Diego había recordado su gesta en exclusiva con Infobae.

“El otro día en casa vi otra vez el partido, vi el segundo gol y me sigue emocionando. Y siempre le encuentro algo nuevo, la mala salida de Shilton o el pase del Negro Enrique. Porque joden con eso, pero ahí arranqué yo. Otro por ahí la tiraba a la mierda, pero él me vio y me dio la pelota”, contó entonces.

“Con el tiempo dije que el segundo gol a Inglaterra fue para que después no digan que les había hecho un gol con la mano, ja. Creo que fue justo para eso, así no tenían excusas”, agregó. “Más no le puedo pedir a la vida”, aseguró el año pasado, pletórico de orgullo por su hazaña y por el impacto eterno que tuvo en los fanáticos argentinos. Seguramente, desde donde esté, habrá esbozado una sonrisa al escuchar el replay de los gritos de gol. O se habrá sumado al coro, con la misma emoción de aquel 22 de junio de 1986.

