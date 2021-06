El Chino Maidana se burló de Floyd Mayweather por su pelea con el youtuber Logan Paul: el video que posteó y se volvió viral

Chino Maidana y Floyd Mayweather protagonizaron dos estelares peleas de Boxeo (AFP)

La pelea de exhibición de Floyd Mayweather y el youtuber Logan Paul sigue generando repercusión y debate en el ambiente del boxeo. El múltimple campeón mundial en cinco divisiones volvió a subirse a un cuadrilátero a los 44 años para pelear con una reconocida figura de las redes sociales, amante del boxeo y que con 26 años contaba con un antecedente en el mundo de los puños: derrota por puntos en seis asaltos, en decisión no unánime, ante otro youtuber como el inglés Olajide William Olatunji (KSI), en noviembre de 2018.

Mayweather, desde su retiro con la excepcional marca de 50-0-0 y 27 KO, realizó dos combates: el millonario choque con la estrella de la UFC Conor McGregor, a quien noqueó técnicamente en 10 rounds en agosto de 2017, y otro ante el kickboxer Tenshin Nasukawa, a quien superó por nocaut en diciembre de 2018.

En esta oportunidad, Money no pudo vencer a su oponente por KO como se esperaba aunque igual se conformó con los casi 100 millones de ganancias que le dejaron los ocho rounds disputados en el Hard Rock Stadium, de Miami. Es que la exhibición no tuvo jurados y por lo tanto no se declaró un vencedor. La Comisión de Boxeo de Florida había anunciado que el ganador se decretaría si había nocaut.

Por ello, hubo catarata de memes contra Floyd. No solo de lo usuarios fanáticos del deporte que se sintieron defraudados por su ídolo, sino que también de varias personalidades del boxeo que se sorprendieron por la actuación de Mayweather. Y uno de ellos fue el Chino Maidana, quien se burló mediante un video que publicó en sus redes sociales.

“Aca Floyd Mayweather cómo hace un circo con el boxeo”, escribió en su cuenta de Instagram, donde no sólo arrobó al múltiple campeón de boxeo sino que le sumó un emoji de una carita riéndose y un video de un hombre haciendo piruetas arriba de una bicicleta.

Por supuesto, la publicación del Chino, que atraviesa momentos difíciles por la muerte de su papá, se volvió viral. Vale recordar que el oriundo de Margarita, Santa Fe, y el ex doble campeón mundial de boxeo se enfrentó en dos oportunidades con Money en 2014 y 2018, ambas con derrotas desde las tarjetas, aunque en la primera de ellas estuvo a punto de vencerlo.

A tal punto fue el morbo que se generó con la pelea de Floyd y Logan Paul, que el youtuber argentino, Yao Cabrera, desafió al Chino Maidana a una pelea de exhibición y prometió: “Si pierdo me voy de la Argentina”.

