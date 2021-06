Los fans no quedaron conformes y se burlaron con memes de la pelea entre Floyd Mayweather y el youtuber Logan Paul

Mayweather se llevó una fortuna por esta pelea ante Logan Paul

Este domingo se celebró un combate inédito, en su regreso no oficial al cuadrilátero Floyd Mayweather, de 44 años, no pudo vencer al youtuber Logan Paul, de 26. Si bien en la previa se vaticinaba una sencilla victoria del ex boxeador, al final se completaron los ocho asaltos y no hubo ganador al ser una exhibición.

Las principales bromas apuntaron contra Money quien pese a no poner en riesgo su invicto de 50 triunfos en igual cantidad de presentaciones, no intentó noquear a su contrincante, que había perdido en su única contienda, contra el también youtuber KSI. Además, hubo poca acción en el ring y por eso los usuarios también dedicaron memes a quienes abonaron los 50 dólares del PPV.

Otro de los focos de gracia fue la fortuna que embolsó Mayweather por este evento único que había generado muchas expectativas. Se estima que el campeón mundial en cinco categorías diferentes ganará cerca de USD 100 millones por lo realizado este domingo y el youtuber poco menos de USD 18 millones.

Los mejores memes

