Floyd Mayweather reveló la fortuna que ganó por lucir parches en los pantalones durante la pelea contra Logan Paul

Mayweather volvió a subirse a un boxeo después de años de inactividad (USA TODAY Sports)

Como era de esperar, Floyd Mayweather dominó a la estrella de YouTube Logan Paul el domingo en una pelea de exhibición de ocho asaltos en Miami. El campeón Mundial que se retiró en 2017 fue artífice una actuación inteligente que le permitió superar en el cuadrilátero a su rival, pero que al no haber jueces el resultado fue un un empate.

El evento fue organizado exclusivamente para generar dinero, tal como lo había anticipado la semana pasada el ex boxeador cuando calificó a la contienda como “un robo al banco legalizado”. En conferencia de prensa posterior al duelo, el estadounidense de 44 años mantuvo un tonos similar al respecto: “Cuando llegue el dinero veremos quién es el verdadero ganador. Yo seré el que entre al Salón de la Fama. No tengo nada que demostrar. No se trata solo de dinero. Tus hijos no pueden comer del legado...”.

En este sentido, reveló la fortuna que ganó solamente por mostrar publicidad en sus pantalones: “Los parches de mis pantalones me hicieron ganar 30 millones de dólares. Entonces, ¿quién es realmente el más inteligente del boxeo? Cuando se trata del ‘robo de bancos legalizado’ soy el mejor”, afirmó.

Vale recordar que para el combate de este domingo, Mayweather ya tenía asegurada una bolsa de USD 10 millones, pero además en su contrato figuraba que se quedaría también con el 50% de lo generado por PPV (el sistema de “pago por ver” muy común en los Estados Unidos y en otros países). Las estimaciones indicaban que más de 2 millones de estadounidenses iban a pagan los 49,99 dólares para ver el evento y otro millón también haría lo mismo en diferentes partes del mundo. Es por eso se calcula que la ganancia de Money rondaría los USD 100 millones.

Mayweather se mostró muy veloz sobre el ring, aunque poco agresivo (USA TODAY Sports)

“Mi apodo es Money por una razón. Trabajé muy duro durante años y años para llegar a cierto nivel. Un nivel en el que podemos empezar a llamar a todo un evento. Creo en trabajar más inteligentemente, no más duro. Entonces, si es algo fácil como esto (la pelea ante Paul), un robo a un banco legalizado, tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo”, había admitido el campeón mundial la semana pasada en Inside Mayweather vs. Paul.

Al ser consultado sobre su futuro, comentó que ve dificil volver a hacer una exhibición y descartó por completo un regreso como profesional. Además, señaló que su situación financiera es más que óptima y que su físicamente demostró estar en un gran nivel pese a su edad: “No voy a actuar como si tuviera 19 años, todo se trata de crecimiento y envejecimiento. No puedo pelear como cuando peleé contra gente como Gatti y gente así. Es triste que Manny Pacquiao salga a pelear de nuevo. Podría haber presionado muy duro, pero fue divertido. Su objetivo era sobrevivir y eso fue una victoria para él. Si está feliz, que así sea. En los libros de historia siempre seré el mejor. Si hubiera peleado más, no habría durado ocho asaltos”.

La lluvia intermitente a lo largo de la noche no pudo frenar la primera actuación del ex púgil desde que derrotó al kickboxer japonés Tenshin Nasukawa en diciembre de 2018. Esto fue declarado una exhibición, en lugar de un combate con licencia, lo que significaba que no había jueces y la única forma de triunfar era detener o noquear al oponente dentro de los ocho asaltos de tres minutos.

Si bien Mayweather superó a Paul y entregó una serie de golpes de castigo, no logró conectar un golpe de nocaut y sin ningún juez para llevar el puntaje, la pelea se consideró un empate.

Money había terminado su carrera en el boxeo en 2017 con un récord de 50-0 después de vencer a la estrella de UFC Conor McGregor en Las Vegas. Por su lado, Paul participaba en su tercera pelea después de dos encuentros contra su compañero YouTuber KSI.

