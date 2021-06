La abismal diferencia entre los millones que embolsaron Floyd Mayweather y el youtuber Logan Paul

Floyd Mayweather espera recaudar una fortuna por esta presentación (Getty Images via AFP)

Este domingo los aficionados del boxeo disfrutaron por un rato de Floyd Mayweather, quien se retiró en 2017 con un invicto de 50 peleas y títulos mundiales en cinco categorías diferentes, cuando se subió al cuadrilátero para enfrentarse al youtuber Logan Paul, en un evento que se celebró en el Hard Rock Stadium de Miami y que pudo seguirse en América Latina a través de la pantalla de ESPN. El ex púgil fue quien hace unos días había reconocido que volvía a ponerse los guantes simplemente por dinero.

El estadounidense de 44 años no pelea oficialmente desde agosto de 2017, cuando volvió del retiro para noquear a Conor McGregor, estrella de UFC. Desde entonces, solo había vuelto a la actividad en una ocasión pero al igual que hoy, para un combate de exhibición: en diciembre 2018 cuando venció en un round al kickboxer japonés Tenshin Nasukawa.

Para el combate de este domingo, que terminó con ocho rounds completos y sin ganador, como estaba estipulado, Mayweather ya tenía asegurada una bolsa de USD 10 millones, pero además en su contrato figura que se queda también con el 50% de lo generado por PPV (el sistema de “pago por ver” muy común en los Estados Unidos y en otros países). Las estimaciones indican que más de 2 millones de estadounidenses pagarían los 49,99 dólares para ver el evento y otro millón también haría lo mismo en diferentes partes del mundo. Es por eso se estima que la ganancia de Money rondaría los USD 100 millones, sin importar el resultado.

“Mi apodo es Money por una razón. Trabajé muy duro durante años y años para llegar a cierto nivel. Un nivel en el que podemos empezar a llamar a todo un evento. Creo en trabajar más inteligentemente, no más duro. Entonces, si es algo fácil como esto (la pelea ante Paul), un robo a un banco legalizado, tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo”, admitió el ex campeón mundial la semana pasada en Inside Mayweather vs. Paul.

Esta pelea no es oficial por lo que el resultado no afectará el invicto de Mayweather (AFP)

Enfrente estuvo el youtuber Logan Paul, un joven de 26 años que construyó su fama y se hizo millonario con vlogs diarios en Internet. Su primera presentación había sido ante el youtuber británico KSI en Manchester en agosto de 2018 en una pelea terminó en empate. Ambos luego acordaron una “revancha”, que tuvo un tono más profesional y se celebró en noviembre de 2019 en el Staples Center de Los Ángeles. Aquella derrota fue la única contienda oficial que registra.

Par este domingo, Paul se había asegurado una bolsa de USD 250 mil más el 10% de lo generado a través del PPV, por lo que podría ganar alrededor de USD 18 millones por una sola pelea. La abismal diferencia remarca que la gran mayoría de los televidentes sintonizaron el duelo para ver al ex boxeador y no al youtuber.

“Todo el mundo tiene derecho a su propia opinión”, respondió el estadounidense a quienes critican este evento. “Yo vivo para Floyd Mayweather y elijo lo que quiero hacer. Si quiero salir, divertirme y ganar 50, 60, 70 o 100 millones de dólares, déjame hacerlo”, sentenció y agregó en diálogo con la agencia de noticias AFP: “No voy a molestar a nadie. No salgo a robar o a matar. Hago lo que quiero”.

Fue un combate que no estuvo regulado por la Comisión de Boxeo del Estado de Florida pero lógicamente contó con un árbitro, aunque no hay jueces, por lo que no se llevaron puntuaciones ni hubo decisión oficial. La contienda duró los ocho asaltos de tres minutos cada uno, y se peleó con guantes de 10 onzas (dos más que en el profesionalismo). Aunque los KO eran legales, no ocurrieron. Por tal motivo, no hay un ganador oficial ni cuenta para las estadísticas

