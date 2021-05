“Me saco la camiseta y lo peleo”: la historia del inesperado cruce entre el Kily González y Bielsa en la Selección por la rivalidad entre Central y Newell’s

Anécdota de Kily González con Bielsa en la Selección (Newells vs. Central)





La anécdota se registró en el mes de marzo del año 99. Marcelo Bielsa daba sus primeros pasos como entrenador de la selección argentina e iba a afrontar su tercer compromiso internacional a fin de mes en Ámsterdam contra Holanda, verdugo mundialista del equipo de Passarella el año anterior. Entre la lista de convocados estaba Cristian González, quien militaba en ese entonces en el Zaragoza español. Uno identificado con Newell’s; el otro con Rosario Central. Y en el primer diálogo entre ambos se sacaron chispas por la pasión.

El Kily, quien afrontará su primer clásico rosarino desde que es entrenador, contó la desopilante anécdota hace algún tiempo: “Fue la primera vez que lo veía. Él caminaba entre los jugadores y yo estaba estirando (elongando)”. Bielsa se paró enfrente de González y allí se produjo la breve charla.

—Perdón, ¿le puedo hacer una pregunta?

—Sí, Marcelo, cómo no. Digamé.

—¿Sabe cómo salieron Newell’s y Central?

—La verdad, no sé.

—Ganó Newell’s.

Hacía unos días se habían enfrentado la Lepra y el Canalla en el Parque Independencia con goleada local, en el estreno de ambos por el Clausura 99. “Había ganado Newell’s 3-0 (NdeR: fue 4-1) y yo lo sabía, pero le dije que no. Me dio el resultado, pegó la vuelta y se fue. Yo estaba prendido fuego, pensé ‘me saco la camiseta y lo peleo’. Todos los pibes curtiéndome, en voz baja, porque él se iba caminando despacito”, recordó el Kily.

El Kily González y Marcelo Bielsa en la Selección Argentina (@fotobairesarg)

Transcurrieron unos segundos en los que pudo contener su verborragia y remató: “Le dije ‘Marcelo, usted me cagó la adolescencia a mí’. Se dio vuelta, me dijo ‘discúlpeme’ y se fue”. Bielsa había dirigido a los planteles de Newell’s a principios de los 90, cuando el elenco rojinegro logró un par de títulos y registró cierta paternidad con Central en ese lapso. Eso explica la reacción de González.

“Yo iba a la cancha y fue cuando Newell’s ganó en el 89 y 91, decí que no le conté que cuando llegó a la final de la Copa Libertadores (1992) le metimos gualicho y todo para que no la ganara porque, si no, no me convocaba nunca más”, reconoció.

Finalmente aclaró sobre el pedido de disculpas de Bielsa: “Yo percibí que me lo dijo de corazón, por eso hoy tengo la relación que tengo y para mí fue el mejor de todos. El tipo me lo dijo sentido. Él es ídolo de Newell’s y yo referente de Central. El respeto que la gente de Newell’s tiene hacia a mí en gran parte es por esto”.

El Kily se percibe bielsista y no reniega de su condición, como así tampoco de afirmar que el actual DT del Leeds United es el mejor que tuvo en su carrera como futbolista, motivo por el cual muchos simpatizantes canallas lo miran con recelo pese a su incondicional fanatismo por el club auriazul.

