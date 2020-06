Por último, argumentó por qué el ex estratega de la selección argentina prefiere la ropa cómoda: “Mi hermano era un tipo con una pinta bárbara, parecía actor de cine. Hay hombres y mujeres que tienen una belleza natural y reaccionan de manera desdeñosa respecto de su aspecto, como si consideraran que no se lo ganaron y por eso no le dan importancia. Del desdeño por la belleza física a la comodidad hay un paso y no hay cosa más cómoda que pegarse un baño, ponerse un jogging, una remera y un par de zapatillas. Eso se transformó en un hábito para él”.