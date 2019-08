"Me vino a buscar el manager y me pidió que bajara, que me tenía que cambiar. El Piojo no venía y yo quería que me diera el pie, porque ya me había peleado con los 24 jugadores del Valencia, con el utilero, con todos…", se sinceró el Kily. Y describió el panorama cuando ingresó al vestuario: "Estaban todos sentados y el manager vio cómo me miraban. 'Creo que no hace falta presentarlo, va a estar con nosotros aquí cinco años', dijo él, mientras yo les apretaba fuerte la mano a cada uno".