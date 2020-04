“Y le digo, sí, ¿cómo no? Me habían mandado un pre contrato firmado con el Real Madrid. Pero, acá está la cuestión: yo no sabía lo que era el Real Madrid. Vos me vas a decir, dejate de joder, pero no había lo que hay hoy que podés ver fútbol alemán, francés, mexicano. No había. Yo tenía el 3 y el 5 de Rosario de milagro y no sabía lo que era el Madrid. Dije no me voy, no me voy. Me trajeron a Buenos Aires, me instalaron en un hotel, vine con mi viejo. Dos días incomunicado. Encerrado, ocultado de la prensa. Conclusión: Kily González a AFA a firmar contrato con Boca”, concluyó su relato.