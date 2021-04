¿Se viene otro Superclásico en la Copa de la Liga? Así están las posiciones y los posibles cruces de cuartos de final

Carlos Izquierdoz (d) de Boca disputa el balón con Matías Suárez de River, el 14 de marzo de 2021, en el superclásico disputado en La Bombonera en Buenos Aires (Argentina). EFE/Alejandro Pagni

Son varios los equipos que apuestan fuerte por meterse entre los ocho clasificados a la Fase Final de la Copa de la Liga Profesional. Mientras aún quedan dos encuentros que se jugarán este lunes por la fecha 11 de la instancia de grupos (Platense-Aldosivi y Gimnasia-Newell’s), con dos jornadas más, Vélez Sarsfield (le dio vuelta el partido a Lanús), es el líder del Grupo B y el primer equipo que ya se aseguró su boleto a los cuartos de final. Por la otra zona, Colón de Santa Fe (perdió con Racing sobre la hora), sigue a un paso de confirmarlo.

Por lo pronto, de los otros partidos que se jugaron este domingo, San Lorenzo sorprendió y venció a River en el Monumental. Luego, Estudiantes de La Plata izo lo propio ante Rosario Central en Arroyito. De finalizar el campeonato hoy, habría Superclásico entre Boca y River en los cuartos de final. ¿Los otros hipotéticos cruces? Colón vs. Independiente, Estudiantes de La Plata vs. Talleres de Córdoba y Vélez Sarsfield vs. San Lorenzo.

Vale recordar que el primero de la Zona A jugará contra el cuarto de la Zona B, mientras que el segundo del Grupo A enfrentará al tercero del Grupo B, con la localía en los cuartos de final para el equipo mejor ubicado. En semifinales y en la final, será en estadio neutral.

De confirmarse el Superclásico, será el cuarto en el año. El último en definirse fue por los octavos de final de la Copa Argentina, que aún no informó la fecha ni la sede de disputa del duelo más esperado por todos. Esto tiene que ver con lo apretado del calendario, tanto para los organizadores del certamen local como para la Conmebol, tanto a nivel clubes como de selecciones. Es que tanto Boca como River se encuentran participando en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

River cumplío con su objetivo de eliminar a Atlético Tucumán y Boca hizo lo propio ante Defensores de Belgrano, por lo que volverán a cruzarse en los octavos de final. Los otros dos cruces en el año fueron empate 2-2 por la última fecha de la Copa Diego Maradona (2 de enero) y la igualdad 1-1 por la fecha 5 de la Copa de La Liga actual (14 de marzo).

Tablas de posiciones:

Así sigue la fecha 11° de la Copa de la Liga profesional:

LUNES

15:45 Platense vs Aldosivi

18:00 Gimnasia La Plata vs Newell’s