Boca-River, un Superclásico clave para la Copa de la Liga: hora, TV y formaciones

Boca y River volverán a verse las caras en La Bombonera por la Fecha 5 de la Copa de la Liga Profesional

El país, y buena parte del planeta, volverá a paralizarse por una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. En el marco del interzonal de la Fecha 6 de la Copa de la Liga Profesional, Boca recibirá a River en La Bombonera. El partido comenzará desde las 18, con arbitraje de Facundo Tello. Televisarán Fox Sports Premium y TNT Sports.

Pese a ganar las últimas dos competencias que se realizaron en el país, el irregular comienzo en el actual certamen provocó críticas hacia algunos futbolistas y el director técnico Miguel Ángel Russo. Sin embargo, la histórica goleada por 7 a 1 ante Vélez en Liniers parece haber cambiado por completo el panorama en el cuadro de La Ribera, que con 8 unidades se encuentra a tiro de meterse dentro de los cuatro primeros de la Zona 2, ubicación que clasifica a la Fase Final.

El Xeneize llega a este compromiso con dos de sus principales figuras en duda debido a diversas dolencias. Uno es Carlos Tevez, quien sufrió un leve esguince de tobillo. Para Carlitos este puede ser uno de los últimos partidos contra el eterno rival y su entorno aseguró que no querrá perdérselo por nada del mundo. El otro tocado es Edwin Cardona, que sufrió una contractura. El colombiano trabajó separado del resto del grupo y se lo esperará hasta último momento. En caso que alguno de los dos no pueda ser de la partida su lugar será ocupado por Franco Soldano.

Carlos Tevez, una de las principales dudas en Boca

En contrapartida, los locales recuperarán al subcapitán Carlos Izquierdoz, quien dejó atrás un traumatismo intercostal. El marcador central ocupará el lugar de Lisandro López y compartirá la zaga central junto a Carlos Zambrano.

Vale mencionar que en la cabeza de Miguel Ángel Russo también ronda la idea de incluir a Julio Bufarini de lateral derecho, por lo que Nicolás Capaldo podría pasar a la zona media en lugar de Gonzalo Maroni o Cristian Medina. Otra opción sería la de colocar una línea de 5 en el fondo.

El Millonario, si bien le ganó la final de la Supercopa Argentina a Racing por 5 a 0 en Santiago del Estero, viene de caer por este torneo 1 a 0 ante Argentinos Juniors en el Monumental y con 6 unidades hoy aparece fuera de los puestos clasificatorios a la Fase Final de la Zona 1.

“Boca tiene juego en su mitad de la cancha. No tiene referencia de atacantes pero van rotando. Eso lo hace un equipo que tuvo en este último gran partido, no desde el inicio pero sí en el transitar, un control más de pelota de lo que venía siendo habitual. Si encima entendemos que no somos un equipo que va a ir a especular, puede ser un partido abierto. Los primeros minutos serán de estudio. El que esté más fuerte, tranquilo y lo asuma con más naturalidad se va a terminar imponiendo”, analizó Marcelo Gallardo en conferencia de prensa.

Rafael Santos Borré, pretendido desde Brasil, es la principal carta en ataque de River (EFE/Nelson Almeida)

Aunque el Muñeco no lo confirmó, todo hace indicar que Fabrizio Angileri volverá al once titular, tras perderse el partido con Argentinos Juniors por un problema familiar. De este modo, Milton Casco volverá a la banda derecha y Alex Vigo ocupará un lugar entre los suplentes. Vale recordar que Gonzalo Montiel quedó fuera de la nómina de convocados, debido a que tuvo mononucleosis hasta hace pocos días.

La otra variante podría ser la del histórico Jonatan Maidana, quien regresó a la institución luego de su estadía en el fútbol mexicano. El marcador central jugaría en lugar de Héctor David Martínez, otra de las incorporaciones para este mercado de pases.

El otro interrogante está en mitad de cancha: si mantiene al colombiano Jorge Carrascal desde el inicio o si incluye a Agustín Palavecino o Bruno Zuculini.

El antecedente más reciente entre ambos fue el pasado 2 de enero, también en La Bombonera. Por la Fecha 4 de la Zona Campeonato A de la Copa Diego Armando Maradona igualaron 2 a 2. Wanchope Ábila y Sebastián Villa marcaron para el local, mientras que Federico Girotti y Rafael Santos Borré hicieron lo propio para la visita.

En lo que respecta al historial (entre amateurismo, profesionalismo y distintos tipos de copas), Boca aventaja a su clásico rival con 89 triunfos, mientras que River se impuso en 83 oportunidades. Además, empataron en los restantes 80 juegos.

Por su parte, Facundo Tello será la primera vez que impartirá justicia en un Superclásico oficial. Estará acompañado por Juan Pablo Belatti y Maximiliano Del Yesso como asistentes y tendrá a Fernando Espinoza en el rol de cuarto árbitro.

A lo largo de su carrera profesional dirigió 17 veces al Xeneize, con 12 victorias, 4 empates y 1 derrota para el combinado que hoy en día comanda Miguel Ángel Russo. Mientras que estuvo en 9 partidos del Millonario, con 5 triunfos, 2 igualdades y 2 caídas del equipo que actualmente dirige Marcelo Gallardo.

Probables formaciones:

Boca: Esteban Andrada; Nicolás Capaldo, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; Gonzalo Maroni, Jorman Campuzano, Cristian Medina, Sebastián Villa; Edwin Cardona y Carlos Tevez. DT: Miguel Russo.

River: Franco Armani; Paulo Díaz, Robert Rojas, Jonatan Maidana; Milton Casco, Nicolás De La Cruz, Enzo Pérez, Jorge Carrascal, Fabrizio Angileri; Matías Suárez y Rafael Borré. DT: Marcelo Gallardo.

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)

Árbitro: Facundo Tello.

Hora: 18.00

Televisación: TNT Sports y Fox Sports Premium

Tabla de posiciones:

SEGUIR LEYENDO: