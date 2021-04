Contundente crítica de Caruso Lombardi a Mauro Icardi: “Lo que hizo fue una falta de respeto a los rivales, es una cargada”

La crítica de Caruso Lombardi a Mauro Icardi

El PSG derrotó 3-1 al Metz y mantiene intacta la ilusión por repetir el título en la Ligue 1. El argentino Mauro Icardi cerró el score a un minuto del final, al ejecutar un penal que le habían cometido a él. La particularidad: el delantero, de 28 años, decidió picarla. Así, completó una semana soñada, en la que convirtió cinco goles en tres partidos (dos por Liga y uno tres por la Copa local).

Claro que, su determinación de definir de lujo un tiro desde los 12 pasos en el epílogo, poniendo en riesgo su concreción, no le pareció atinada a Ricardo Caruso Lombardi. El experimentado entrenador lo criticó en su participación en el programa TN Deportivo.

“Estas cosas, ¿sabés qué provocan? Que un marcador central, la próxima que viene, lo parte en dos. Lo toman como una cargada, porque es una cargada. No es recurso de engaño. Un penal se patea como debe ser. No es bueno esto, hablá con un jugador”, toreó Caruso a Marcelo Fiasche y Pablo Gravellone, los conductores del ciclo.

“Nunca tuve un jugador que pique la pelota”, se ufanó y puso como ejemplo a Néstor Ortigoza, un especialista que nunca apeló a dichas artes. “Así como te hizo ganar, te lo puede hacer perder. Lo erra, de 2-1 pasa a 2-2 y pierdo un campeonato por eso... Si pasa eso, no entra al vestuario”, fue contundente RCL.

“Para mí está muy mal. Pateá fuerte y a los costados, o al medio si los arqueros se las juegan a las puntas. ¿Si se lo diría a Mbappé? No me va a entender porque no hablo francés”, bromeó, para completar su concepto: “Es una falta de respeto hacia los rivales”.

Más allá de la polémica por cómo ejecutó el penal, el PSG de Icardi sueña con un final de temporada a toda orquesta. Con 72 puntos, batalla por la corona de la Ligue 1 con el Lille, Mónaco y Olympique de Lyon. Además, este miércoles 18 de abril comenzará la serie semifinal de la Champions League frente al Manchester City, con la esperanza de regresar a la gran definición y ganarla, luego del traspié ante el Bayern Múnich en la edición anterior.

