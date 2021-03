Así anunció Pergolini su renuncia a Boca: “Cuando a uno no lo acompañan, hay que saber dar un paso al costado”

Mario Pergolini video

Finalmente, Mario Pergolini se despidió de Boca. Tras algunos cortocircuitos con el Consejo de Fútbol, el conductor televisivo anunció su renuncia indeclinable en su cuenta de Instagram.

“Hola qué tal, un saludo sobre todo para la gente de Boca. Estoy acá para confirmar que sí, que presenté la renuncia indeclinable a la vicepresidencia primera del club. La verdad que les agradezco a todos los socios e hinchas por haberme dejado ser su vicepresidente durante este tiempo. La verdad que no me he peleado con Jorge, persona que quiere lo mejor para Boca. Tampoco con Riquelme, alguien que quiere también lo mejor para Boca”, comenzó su descargo el ahora ex dirigente de Boca.

Pergolini no confirmó que hubiera una disputa interna con el presidente Ameal o el titular del Consejo de Fútbol, Juan Román Riquelme, sí dio a entender que no pudo imponer su idea y que por ello lo mejor es dar un paso al costado: “Uno tiene que entender a veces que lleva propuestas que no se pueden llevar a cabo, o no encuentra la forma de que lo acompañen a uno y bueno, hay que saber dar un paso al costado”.

“No quería que se arme este revuelo”, dijo el periodista, aunque reconoció que entiende por qué sucede. “Quería dejar esto aquí en mi cuenta, seguir apoyando a esta Comisión Directiva, a este presidente y también al Consejo de Fútbol. Boca es lo que más amo en el planeta, quiero lo mejor pero indudablemente yo no soy la persona que se lo puede brindar, por lo menos en este momento. Gracias”, finalizó.

Minutos más tarde, Boca publicó un comunicado en su web oficial con el siguiente mensaje: “Mario Pergolini esta tarde presentó su renuncia al cargo de vicepresidente primero y es una decisión que a todo el club le duele desde lo institucional y desde lo humano, pero la respetamos y sabemos que ha sido tomada desde el análisis y la reflexión. Boca le agradece especialmente su trabajo de todo este tiempo y sus aportes siempre asociados a su pasión y a su amor profundo por el club. Las puertas de la institución siempre van a estar abiertas para un hombre de bien y de profunda identidad xeneize como Mario. Y tenemos la absoluta convicción de que su camino y el de Boca Juniors volverán a cruzarse”.

(Foto: @AmealJorgeAmor)

La historia de Mario Pergolini en Boca tuvo momentos de euforia y alegría, desde que ganaron las elecciones en diciembre de 2019 y con los dos títulos ganados hasta el momento, y también de cortocircuitos y roces con figuras de peso como la de Juan Román Riquelme, a quien en un principio recibió con los brazos abiertos para que se sume a la fórmula establecida con Amor Ameal.

Sin embargo, Mario prácticamente no tuvo diálogo con Román. Y en parte fue lógico, ya que sus departamentos y obligaciones ni se rozaban, ya que uno estaba a cargo del área de prensa y de la nueva plataforma lanzada a mediados de 2020 con el canal en Youtube, junto con un noticiero y transmisión por streaming, y el otro abocado en lo estrictamente deportivo. Pero con el paso del tiempo la relación entre los vices se desgastó por intereses comunes y preponderancia de las figuras.

Por supuesto que llamó y mucho la atención que ningún jugador, salvo Carlos Zambrano en los últimos días, haya formado parte de dicho canal. Esto generó que se rumoreara que Riquelme impidió que las cámaras ingresaran al Centro de Entrenamiento que el club posee en Ezeiza. Pero el propio Pergolini lo desmintió e inmediatamente se publicó contenido desde adentro de las instalaciones.

Mario Pergolini habla del mensaje que le envió Riquelme

A su vez, Mario trató de desactivar, en más de una oportunidad, rumores de conflictos internos en el club con su habitual tono irónico mediante videos en su cuenta de Instagram o en su programa de radio. La última vez fue a principios de mes, cuando comentó en Vorterix que se había enterado de su pelea con Riquelme a través de los medios: “Ahí me enteré por qué estaba enojado. Porque dice que no me dan los jugadores para no sé qué cosa”. Tras eso aseguró que había intercambiado mensajes con Román y que no había discusión.

Sin embargo, hubo un video institucional que generó el quiebre definitivo y el enojo de Pergolini. Los miembros del Consejo de Fútbol publicaron imágenes con el anticipo del lanzamiento de “Boca Predio”, una plataforma desconocida hasta ahora. “Desde este sábado, eso que tanto esperaste. Ver al club que amás como nunca lo viste antes”, fue el mensaje que acompañó a las imágenes del Centro de Entrenamiento de Ezeiza, Pablo Ledesma (flamante entrenador de inferiores), Jorge Bermúdez, Marcelo Delgado y Raúl Cascini (CDF), Russo y Sebastián Battaglia (técnico de la Reserva).

El video institucional de Boca que recrudeció la interna del club

Una fecha y horario acompañó al corto audiovisual: 03/04 (o sea, este sábado en el que Boca cumplirá su aniversario 116) a las 18 horas (media hora antes del inicio del partido con Defensa y Justicia en la Bombonera por la Copa de la Liga). El video fue sacado a la luz por el Patrón Bermúdez y luego se replicó en la cuenta de Instagram de Battaglia y Todo sobre Román, la oficial de Riquelme. Tanta incógnita llevó a la pregunta de qué era lo que se venía en el club y lo llamativo fue que en el sector de prensa no estaban al tanto de qué se trataba esta cuestión.

