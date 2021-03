Mourinho pidió a una figura de la selección argentina para reemplazar a Bale: el impactante monto que abonaría el Tottenham por su pase

Mourinho pienas en un argentino para reemplazar a Gareth Bale en Tottenham (REUTERS/Julian Finney)

Gareth Bale no continuará en el Tottenham y José Mourinho ya eligió su reemplazante: se trata de una figura de la selección argentina, por la que el elenco inglés pagaría una cifra impactante por su ficha.

“Mi plan original es terminar mi temporada con Tottenham y después de la Eurocopa cumplir mi año de contrato restante en el Real Madrid”, aseguró el galés de 31 años, quien tras el préstamo con el elenco inglés retornará al Merengue.

Por este motivo, los Spurs ya apuntaron al sustituto para la próxima temporada: Nicolás González, de gran temporada en el Stuttgart de Alemania. Si se produce el traspaso se verá las caras con los argentinos Erik Lamela y Giovani Lo Celso.

Nicolás González atraviesa un gran momento con el Stuttgart en la Bundesliga (REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Luego de ser una de las sorpresas en las convocatorias de Lionel Scaloni, el futbolista de 22 años se destacó en la selección argentina y se ganó un lugar entre los once. Su buen andar continuó en la Bundesliga, donde arribó en la temporada 18-19 y en 79 encuentros disputados, convirtió 23 goles y 10 asistencias. En la actual temporada, su registro es seis goles y dos asistencias en 15 partidos, mientras que en la selección argentina lleva cinco encuentros, con dos tantos convertidos por las Eliminatorias Sudamericanas.

Según la información brindada por Sky Sports, Tottenham estaría dispuesto a pagar un monto cercano a los 30 millones de euros por su ficha (poco más de 35,3 millones de dólares). Vale recordar que Nico tiene contrato con los Spurs hasta junio de 2024, tras haber renovado su vínculo en noviembre pasado.

De no prosperar la transferencia, Tottenham tiene otras opciones en su lista: el francés de 24 años Jonathan Bamba (Lille) y el brasileño de 20 años Gabriel Menino (Palmeiras).

Mourinho aplaudió al Dinamo Zagreb

José Mourinho viene de días difíciles en el Tottenham por la la sorpresiva eliminación ante el Dinamo Zagreb en los octavos de final de la Europa League de la semana pasada. El técnico portugués insinuó tras el partido que su equipo se relajó demasiado y que sus jugadores no se tomaron el partido con la importancia que ameritaba. El conjunto croata remontó en el tiempo extra el 2-0 que los Spurs traían de Londres y se clasificaron a los cuartos de final de la Europa League.

En las redes sociales se viralizó un video en el que se ve al ex entrenador del Real Madrid se apersonó al vestuario local para irrumpir en los festejos del Dinamo y aplaudió a sus rivales después del final del encuentro.

“Si me olvido de los últimos minutos de la prórroga, donde intentamos ir arriba, en los primeros 105 minutos, solo hubo un equipo que intentó darlo todo en el campo”, dijo el portugués en diálogo con en BT Sport y halagó a sus adversarios: “Se lo dejaron todo. Sangre, sudor y energía. Incluso lágrimas de felicidad al final. Fueron muy humildes y comprometidos. Tengo que alabarles. Luego está mi equipo. No parecía que estuvieran jugando un partido importante. Quizás para alguno de ellos no era importante. Para mí sí lo es”.

“Por el respeto que le tengo a mi carrera y a mi trabajo, cada partido es importante. Para todo aficionado, cada partido cuenta. Hace falta actitud. Decir que estoy triste no es suficiente. Es mucho peor”, añadió el entrenador que también apuntó que el fútbol “no es solo jugadores que tienen más calidad que otros”.

Pese al 2-0 de la ida, Mourinho no se reservó nada e hizo jugar a la mayoría de sus estrellas, entre ellas Harry Kane, Gareth Bale, Dele Alli, Lucas Moura, Giovani Lo Celso, Erik Lamela y el arquero Hugo Lloris. pero esto no evitó la caída: “La base del fútbol es actitud. Nos ganaron en eso. Les dije del peligro que tenía este partido. Solo se dieron cuenta cuando nos metieron el segundo”.

El último fin de semana, Tottenham pudo recuperarse del golpe con una victoria por 2-0 como visitante ante el Aston Villa por la Premier League. Vinicius y Harry Kane, de penal, pusieron el resultado definitivo que le permite a los Spurs ponerse a tres puntos de la zona de Champions League.

