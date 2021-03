Eligieron los 100 mejores escudos del mundo: qué clubes argentinos aparecen y en qué posición están

La última edición de la revista inglesa Four Four Two tuvo entre sus principales artículos la conformación de un ranking con los 100 escudos de clubes más originales de la historia del fútbol. Allí se destacan insignias de todos los continentes e incluso algunas que han quedado en desuso ya que los propios equipos las han modificado. Para la selección de los mismos se tuvo en cuenta la utilización de colores, formas, objetos y hasta animales que aparecen en ellos.

El puesto número uno fue para el Múnich 1860, “uno de los padres fundadores de la Bundesliga y una fuerza dominante en los primeros días de la máxima categoría de Alemania”. Actualmente el conjunto milita en la tercera división de su país pero su logo “sencillo y elegante”, compuesto por un felino de dos colas que causa respeto al instante de ser avistado y que “no se vería fuera de lugar en una botella de cerveza o en un auto antiguo”.

En segundo lugar aparece el Aberdeen de Escocia por su originalizad para utilizar la letra A. En el escudo, esta simula ser un arco visto de costado con una pelota adentro: “Gran fuente, magnífico tono de rojo y un clásico completo”.

El podio lo cierra el AC Milan, club que nació por el cricket y fue fundado por los ingleses, por eso la forma de óvalo y la cruz de San Jorge. Esta significación de detalles y formas permiten que las raíces de la institución puedan ser apreciadas por cualquiera que vea la insignia, motivo por el cual el conjunto italiano está entre los más originales.

El Múnich 1860 están en el primer puesto

El Top5 lo cierran el Ajax, que “también tiene una insignia bastante elegante que coincide con sus creencias. El caballero que aparece en la cresta de los gigantes holandeses es Ajax, un héroe griego y legendario guerrero en la Ilíada de Homero. Se dibuja usando solo 11 líneas, la cantidad de jugadores en un equipo de fútbol”, y el Al Ahly de El Cairo, en cuyo emblema se destaca un águila negra, muchas estrellas y la frase “el club del siglo”: “Piensan mucho en su club y es un diseño grande y atrevido que llama la atención”.

Si bien Europa es el continente que predomina en el listado e Inglaterra el país con más escudos, con 20, hay 10 representantes de Sudamérica. El mejor posicionado es Boca Juniors, en el puesto 18, con la versión empleada desde 1996: “Un escudo azul y dorado, salpicado de estrellas y marcado con ese CABJ al estilo universitario estadounidense. Es una insignia digna de asociarse con el gran Diego (Maradona)”.

De la Argentina también se destaca Newell’s Old Boys, aunque el club rosarino tuvo una ayuda según admitieron quienes lo eligieron: “Hay algo en su simplicidad que nos encanta. Negro y rojo con fuente blanca, letras y nada más. Quizás, en el fondo, es el conocimiento de que tanto Maradona como Messi jugaron para el club argentino, lo que hace que este escudo sea tan atractivo”. Otro es River Plate, a quien elogian por ser uno de los pioneros de la banda cruzada que poco se luce en el fútbol: “También presenta letras estilizadas de sus siglas en un diseño de escudo apretado. Pocos escudos en el planeta fútbol son tan conocidos y respetados”.

El último argentino que aparece es San Lorenzo: “El Papa Francisco es un fanático acérrimo y su estadio es increíble. Sin embargo, eso no es todo lo que los hace geniales: nos encanta ese escudo con pasión. Está marcando muchas casillas: escudo, rayas, tipografía elegante y colores elegantes. Muy bonito!”, señala la revista.

Por su parte, Brasil ostenta cuatro representantes, Chapecoense (28), Fluminense (38), Palmeiras (69) y Vasco Da Gama (93). Además se destacan el chileno Colo Colo (30) y el Estrella Roja de Venezuela (36).

TOP 10

1-Múnich 1860

2- Aberdeen

3-AC Milan

4-Ajax

5-Al Ahly

6-Arsenal FC (1936-49)

7-AS Bari

8-AS Roma

9-Atalanta

10-Alanta United

SEGUIR LEYENDO: