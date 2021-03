Las profundas autocríticas de Javier García y Cardona tras el ajustado triunfo ante Claypole: “No se gana con el nombre o la camiseta”

Javier García y Edwin Cardona fueron de lo mejor de Boca, en otra actuación preocupante del equipo por la Copa Argentina (Fotobaires)

Edwin Cardona, el mejor jugador de Boca Juniors en la austera victoria ante Claypole por 2 a 1 por la Copa Argentina, fue autocrítico con la pobre actuación de su equipo. “En la cancha no se gana con el nombre y la camiseta”, aseguró.

“Esto es fútbol, once contra once, y en la cancha por nombre o camiseta no se gana. Hay que meter, jugar. Los muchachos de Claypole lo demostraron y jugaron un gran partido. Lo importante era ganar, pasar, y creo que lo hicimos de buena manera a pesar de que la gente esperaba otra cosa”, comentó Cardona en diálogo con TyC Sports.

“Porque ganando siempre es mejor para mejorar, perdiendo iba a ser muy duro. Hay que mejorar muchas cosas, pero estamos unidos. Sabemos lo que quiere el ‘Profe’ (Miguel Russo)”, destacó.

Por último se refirió a este momento suyo, que es el mejor desde que volvió a Boca en el segundo semestre del año pasado. “Trato de disfrutar cada partido, cada momento, y aportarle al equipo. Quiero estar feliz, porque hoy me toca jugar, pero mañana no se dónde estaré. Por eso hay que disfrutar este momento”, remarcó.

Por su parte, Javier García, quien tuvo una gran actuación con dos tapadas claves para que el equipo no sufriera un papelón histórico, expresó: “Me voy con bronca por el gol, yo soy muy autocrítico”. Y analizó: “Los primeros 20 minutos creo que ellos con la energía de querer jugar contra Boca lo hicieron bien. Nosotros no, no entramos concentrados. Después del gol de ellos, yo creo que fuimos amplios dominadores del juego”.

En diálogo con la transmisión oficial, el arquero que volvió a atajar en la primera de Boca luego de una década, reconoció: “Me voy muy feliz por haber jugado de vuelta, me encanta jugar a la pelota, amo esto y lo disfruto mucho”. Al igual que su compañero Cardona, Javi García remarcó la importancia de haber ganado, pese al mal desempeño en la cancha de Lanús.

“Los primeros 20 minutos ellos tenían mucha energía, muchas ganas de jugar y nosotros por ahí no entendimos el juego. Somos autocríticos, sabemos que es así y trataremos de mejorar eso. A partir del gol, creo fuimos amplios dominadores”, recalcó.

Sin embargo, para terminar aclaró: “Lógicamente, lo importante era ganar. Es un equipo muy autocrítico, hay referentes muy importantes acá adentro, que saben lo que quieren, por eso vienen de ser bicampeones. Nosotros somos el último campeón, así que trataremos de seguir por esta línea y mejorar lo que se hizo mal, y ojalá que se pueda dar el campeonato otra vez”.

