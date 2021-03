¿Luis Suárez a Boca? El blooper en la transmisión del partido por Copa Argentina que se hizo viral y generó bromas en las redes

En la previa del partido entre Boca y Claypole por los 32vos de la Copa Argentina, hubo un blooper que se convirtió en tendencia en las redes. Fue en el anuncio del periodista de TyC Sports, Leandro Aguilera, sobre el debut como titular del juvenil xeneize Luis Vázquez. Aunque Tato confundió al delantero azul y oro con Luis Suárez, el astro uruguayo del Atlético Madrid que brilla en la Liga de España.

“Recién Ariel (Senosiain) marcaba un poco la juventud y los de experiencia. En la juventud está Luis Suárez, jugando su primer partido como titular con la camiseta de Boca y su tercer compromiso con esta institución. El hombre nacido en Recreo, provincia de Santa Fe, que tiene 19 años y que tiene mucho futuro”, dijo el cronista en el campo de juego del Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez.

Su error hizo que explotaran las redes con una lluvia de memes y comentarios a modo de chiste sobre el “debut de Luis Suarez en Boca”, cuando en realidad se trató del jugador surgido en las divisiones inferiores del club azul y oro, que viene pidiendo esta oportunidad a fuerza de goles en la Reserva, campeonato que volvió a disputarse este año luego de la pausa por la pandemia de COVID-19.

Cuidando lo mejor para la Copa de Liga, Miguel Ángel Russo le dio la chance a jugadores que no suelen ser titulares y entre ellos estuvo Vázquez, que logró meterse en el once inicial y fue una cuota de confianza del técnico. Esta clase de partidos son buenos para un futbolista que recién se inicia pueda sumar minutos en la Primera de un club y más cuando se trata de Boca donde abundan las figuras de renombre y tal vez los juveniles no suelen tener su oportunidad.

Con el blooper de Aguilera, las bromas se potenciaron y los hinchas en las redes hicieron de las suyas en la noche del miércoles. “¿Se filtró Luis Suárez a Boca? Siempre te quise Riquelme”. “Tato Aguilera acaba de decir que hoy Luis Suárez juega su primer partido de titular en Boca. Al final sí trajimos al 8 de jerarquía que tanto queríamos”. O “Bienvenido Luis Suárez”, donde aparece el artillero charrúa con una remera de Xeneize. “Tato Aguilera tiró que hoy debuta Luis Suárez... Gracias por los refuerzos de jerarquía Román”.

Fue una nota de color como anticipo del cotejo que se jugó en La Fortaleza granat,e donde Claypole cumplió una gran faena a pesar de haber caído 2 a 1 con el equipo dirigido por Miguel Ángel Russo. De hecho el equipo que milita en el ascenso, en la Primera C, por momentos mereció ir arriba en el marcador con llegadas en el arco rival. Incluso concretó el primer tanto del juego y luego llegó la igualdad del conjunto de La Ribera. Boca lo dio vuelta en el complemento.

En los 90 minutos no hubo diferencias entre los dos equipos, más allá de que juegan en categorías disímiles. Sin embargo Boca consiguió su pase a los 16vos de la Copa Argentina, donde enfrentará a Defensores de Belgrano, que dejó en el camino a Almirante Brown.

LAS BURLAS SOBRE EL “PASE” DE LUIS SUÁREZ A BOCA

SEGUIR LEYENDO: