El Coco Basile arriesgó qué decidirá Lionel Messi sobre su futuro

Coco Basile arriesgó qué decisión tomará Lionel Messi respecto de su futuro (Thomas Khazki)

Siempre deja títulos Alfio Basile, un personaje con mucha historia en el fútbol argentino y que suele hablar sin pelos en la lengua. Con mucha claridad y como si cualquier entrevista fuese una charla de café. En este caso el Coco se refirió a varios temas de la actualidad futbolística, entre ellos la situación de Lionel Messi en el Barcelona y qué será del futuro del crack rosarino, que con su equipo acaba de conseguir el pase a la final de la Copa del Rey en España.

En diálogo con el programa radial Cómo te va (Radio Colonia), ex director técnico que tuvo dos ciclos en la selección argentina y llegó a dirigir a la Pulga, aseguró: “Yo me imagino a Messi en Barcelona en el final de su carrera. Va a ganar Laporta y se va a quedar. Es mi opinión”. Para Basile, el retorno a la presidencia del Barça del abogado, quien afirmó tener una propuesta para que Leo se quede, será determinante para esa continuidad. Estuvo a cargo del club catalán de 2003 a 2010 y conoce mucho al futbolista argentino.

Obvio que habló de la Selección y le tiene fe el equipo de Lionel Scaloni. “Cuando la selección empezó a mejorar, vino la pandemia. La vi bien a la selección, los vi progresando. Les tengo una fe bárbara. Siempre tenemos al mejor del mundo. Tenemos a Messi que hizo 700 goles”, afirmó.

Volvió a manifestar su amargura por lo ocurrido en el Mundial de los Estados Unidos: “Mi gran frustración de mi vida futbolística es no haber salido campeón con el equipo del 94 en el mundial. Yo estaba convencido que le ganábamos a todos”. Aquel fue el último Mundial de Diego Maradona, y sobre su fallecimiento señaló: “No quiero escuchar las cosas que se dicen de Maradona, me duelen tanto algunas cosas que se dicen”. Y recordó: “Mi vieja falleció odiando a Lorenzo (Juan Carlos) porque no me llevó a la Selección”.

El Coco no quiere escuchar nada sobre la muerte Maradona.

También es opinión autorizada para hablar de Boca, club al que dirigió en donde obtuvo dos campeonatos, lo Torneos Apertura 2005 y Apertura 2006. Bancó a su amigo Miguel Ángel Russo y manifestó que “Miguel tiene que saber elegir. Es fundamental en un entrenador. Hay muchos técnicos nuevos que no sabemos quiénes son. Cuando tenés vida de jugador y después de técnico es más difícil dirigir con la gente detrás del banco”.

“Cuando un directivo entra a un vestuario y opina en voz alta, generalmente yo me voy. Miguel salió campeón de dos torneos y lo matan solo porque jugaron mal con Santos. A Russo lo apoyo totalmente, es mi amigo, apoyo lo que hace, aunque lo critiquen todos. Hoy todo el mundo opina, lo tienen que dejar trabajar tranquilo”, subrayó.

“Según la relación que tenga el técnico con Riquelme (Juan Román), le va a dar el lugar para opinar o no. Obviamente que Miguel y Riquelme tienen una gran confianza. Miguel es veterano como yo y sabe con quién puede hablar, quién tiene buena fe”, concluyó acerca del presente Xeneize.

Respecto de los entrenadores actuales en el fútbol argentino, sostuvo: “El otro día vi jugar al equipo de Gago (Fernando) e Insúa (Federico), dos grandes chicos, me encantó cómo jugó su equipo en la cancha de Racing, pero sin gente son distintos los partidos. De los entrenadores nuevos, me gusta Gago”.

Basile habló sobre Boca, en particular la situación que atraviesa su amigo Miguel Ángel Russo (FotoBaires).

También conoce mucho el mundo Racing donde ganó todo como jugador y siendo entrenador obtuvo la Supercopa de 1988. “A Pizzi no lo conozco, lo vi una vez sola. Sin ninguna falta de respeto. No tuve confianza con él de hablar. Dios quiera que le vaya bien, hay que esperar, van pocos partidos”, dijo sobre el actual DT de La Academia.

Más frases del Coco Basile:

“No tengo el reconocimiento que merezco porque no soy marketinero, hay tipos que ganan una Copa Argentina y salen en todos lados”.

“No coincido con muchas cosas de las que se habla ahora. Largué el fútbol en 2012”.

“Es increíble lo que pasó con San Lorenzo y Central Córdoba, eso en mi época no pasaba. Porque los mejores jugadores siempre los tienen los equipos grandes”.

“Es extraordinario que Bielsa (Marcelo) haya sido elegido entre los mejores técnicos del mundo, dirigiendo el Leeds”.

“Me gusta como juega River, con Platense no jugó bien”

“El fútbol sin gente no es lo mismo”.

SEGUIR LEYENDO: