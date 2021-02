Riquelme, cerca de sumar a otro histórico de Boca a la estructura del fútbol

El equipo dorado que dirigió Bianchi: varios miembros trabajan actualmente en Boca (Grosby)

Desde que tomó las riendas del Consejo de Fútbol Juan Román Riquelme se rodeó de ex amigos y ex compañeros que tienen un vínculo cercano con Boca. Lleva más de un año de trabajo como responsable del departamento de fútbol y vicepresidente segundo, pero continúa tratando de potenciar tanto al plantel que comanda Miguel Ángel Russo como las diversas áreas de la institución.

En los próximos días una vieja gloria xeneize se reunirá con Riquelme para definir su posible arribo e inserción a la estructura de la entidad. Se trata de Mauricio Serna, quien se encuentra en Colombia y viajará la semana próxima a Buenos Aires para tener un careo con el 10. “Seguro verá desde qué lugar puede aportar y se pondrá de acuerdo con Román”, mencionaron desde su círculo íntimo.

Hasta el momento no existen precisiones del área a la que sería destinado Chicho, que nunca ocultó su amistad con Román y también es muy cercano a su compatriota Jorge Bermúdez, uno de los laderos del ex enganche en el CDF. Una posibilidad es la de sumarse al cuerpo de trabajo junto a Raúl Cascini y Marcelo Delgado, aunque no hay que descartar que se adapte a las divisiones inferiores o incluso quede a cargo del fútbol senior, que lo tenía como una de sus grandes figuras hasta que la pandemia detuvo la actividad.

Oscar Córdoba, Chicho Serna, Riquelme y el Chelo Delgado

El colombiano que ganó cinco títulos con Boca (incluidas la Intercontinental 2000 y la Libertadores 2001) tiene pendiente terminar el curso de entrenador, carrera que le resulta un reto. En una entrevista brindada a Infobae hace algunos meses, Serna habló de su relación con Román luego de que apoyara a la lista del oficialismo impulsada por Daniel Angelici en las elecciones de fines de 2019: “Somos muy amigos, hablamos mucho más de lo que la gente se imagina. Comemos asados, jugamos nuestros picados. Yo venía participando de la otra lista el año previo y manejaba el fútbol senior. Si cuando Román tomó la decisión de vincularse a la política del club me hubiera retirado de la lista de Gribaudo hubiera sido peor. Ese no soy yo. Creo que Román es tan inteligente que lo entendió. Lo felicité el día que nos ganó. Yo no soy amigo de Román por un puesto en Boca, eso lo tiene muy claro. Soy amigo porque la vida nos puso en un mismo club, nos dio la posibilidad de conocernos y vivir cosas muy lindas”.

El ex futbolista de 53 años también se refirió en su momento a la hipotética convocatoria de Riquelme para trabajar otra vez en la institución: “En ningún momento ejercería presión. Si algún día puedo ser útil y servir, bienvenido sea, pero si no fuera así, Román, el Chelo y el Patrón seguirán siendo mis amigos. Y yo para mis amigos siempre quiero lo mejor de corazón. Ojalá el tiempo disponga el momento preciso para que yo vuelva al club y, si no, seguiré amando a Boca, que está por encima de Chicho Serna y la amistad con Román”.

De esta manera Serna sería la última flamante incorporación detrás de la de Claudio Morel Rodríguez, quien quedará ligado al fútbol amateur. Vale remarcar que Boca cuenta con otros ex jugadores en su estructura como Hugo Ibarra (nexo entre el fútbol amateur y el Consejo de Fútbol), Sebastián Battaglia (entrenador de la Reserva), Juan Krupoviesa (ayudante de campo), Blas Armando Giunta (coordinador de divisiones inferiores), Diego Soñora (subcoordinador), Antonio Barijho, Matías Donnet, Roberto Pompei, Walter Pico y Jorge Martínez (técnicos de las juveniles con las categorías a definir).

SEGUÍ LEYENDO :

Explosivas críticas de Chicho Serna al plantel de Boca por la derrota ante Santos: “No compitió, le faltó rebeldía y hay actitudes reprochables”

Las revelaciones de Chicho Serna: cómo Macri le birló su pase a Racing, el “robo” contra el Bayern Munich y lo que se ocultó en su frustrado regreso a Boca

El lado B de Chicho Serna: las amenazas en el Mundial 94, el asesinato de Escobar y cómo lo ayudó Maradona durante su depresión post retiro