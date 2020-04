Serna abrió el corazón como nunca antes y repasó la anécdota con la que hizo un clic que le permitió seguir adelante: “Me encerré dos meses en mi habitación. No compartía con mis hijos, no los llevaba al colegio, al cine, a un centro comercial, a un parque de diversiones, nada. Me levantaba, me bañaba y me tiraba en la cama. Así estuve dos meses hasta que mi mujer se iba a enloquecer, me entregó una máquina de afeitar y me dijo palabras claritas. 'Me hacés el favor y te afeitas, te pones esta ropa y te vas a la calle. Ahí hay plata y vete a la calle. Y si querés irte para donde las putas, te vas para donde las putas, pero no te aguanto más en casa. No quiero verte más en casa tirado ahí como un ente”.