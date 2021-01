Explosivas críticas de Chicho Serna al plantel de Boca por la derrota ante Santos: “No compitió, le faltó rebeldía y hay actitudes reprochables”

La derrota de Boca ante Santos por 3-0, que dejó al Xeneize sin el sueño de jugar la final de la Copa Libertadores, golpeó duro entre los hinchas. Sobre todo, por la poca reacción que mostró el elenco azul y oro. Incluso, la situación generó que se viralizara un video en el que se ve a los futbolistas con una intensidad lejana a la que demanda una instancia decisiva.

Lo mismo percibió Chicho Serna, aquel mediocampista de gran temperamento en el equipo multicampeón de Carlos Bianchi. El colombiano criticó duramente al plantel en diálogo con TyC Sports verano. Y el entrenador Miguel Ángel Russo también quedó en el blanco de sus palabras.

“Sentí mucha tristeza porque Boca no compitió. Santos jugaba la semifinal y Boca la primera fase. No creo que ningún jugador salga a perder, pero hay actitudes reprochables, que no nos gustan”, hundió la daga el ex volante central, que jugó en el Xeneize entre 1998 y 2002, donde ganó cinco títulos, incluidas una Copa Libertadores y una Intercontinental.

Serna, de 52 años, se mostró indignado por la pasividad del conjunto argentino: “Tácticamente le podés hacer caso al técnico, pero tenés que tener rebeldía. Ayer no pasó. Se dejó pasar una gran oportunidad”. Y subrayó la ausencia de garra, según su óptica.

“La patada que tiró Fabra no es tener huevos, es una irresponsabilidad muy grande. Los huevos en el fútbol no son solo Chicho Serna pegando una patada. Huevos tenía Riquelme que siempre jugaba. Palermo, que hacía goles, o Córdoba que la sacaba del ángulo siempre”, ilustró. Eso sí, en su discurso, aclaró que el roce hubiese sido importante para marcarles la cancha a los habilidosos del Peixe, como el venezolano Soteldo...

“A Soteldo en la primera hay que tirarlo a la tribuna para que se dé cuenta que está jugando una semifinal de Copa contra Boca. Ni una patada en 180 minutos le dieron”, se quejó.

Chicho apuntó fuerte hacia el orientador, que había logrado pacificar el mundo Boca y había conducido al equipo al título de la última Superliga, que le arrebató a River en la última fecha. “Russo tiene responsabilidad, no puedo aspirar a que Boca juegue como River, pero sí a que juegue como Boca. No pasó. ¿Cómo dejaron a un jugador como Cardona en el banco de suplentes”, enfatizó.

“Seguramente Riquelme no durmió de la bronca. El equipo necesita refuerzos”, concluyó Serna, pensando en la Libertadores 2022. Por lo pronto, Boca dispone de una buena posibilidad de cambiar el semblante el domingo, desde las 22:10, en San Juan, cuando enfrente a Banfield por la final de la Copa Diego Maradona.

