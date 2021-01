Boca emitió un comunicado para repudiar los dichos del periodista Diego Díaz

Diego Díaz "Odiamos a Boca"

A pocas horas de que River disputara la revancha de las semifinales de la Copa Libertadores contra Palmeiras, en la serie que lo vio eliminado por la mínima pese a su heroica actuación, Diego Díaz encendió la polémica con un comentario que hirió susceptibilidades en el barrio de La Boca. El conductor de TyC Sports sacó a relucir su fanatismo declarado por San Lorenzo e hizo referencia a él con una frase que no fue tomada a bien en el Xeneize: “El antiboquismo me puede, odiamos a Boca”. Ahora desde el club azul y oro emitieron un comunicado para repudiar sus palabras.

“(...) no aporta en absoluto al mensaje de paz y tolerancia por el que Boca trabaja cada día y que también debería ser acompañado desde los medios de comunicación para tener un fútbol cada vez un poco más sano. (...) Boca lamenta la decisión explícita de Díaz de ser anti Boca y sus manifestaciones sobre el odio al club, que sólo incitan a la violencia, y en reunión de CD se tratará el tema para tomar una decisión”, fueron las oraciones más fuertes del texto.

Vale mencionar que al percatarse de la viralización de su frase y la repercusión que tomó su opinión, el ex futbolista de Banfield realizó un descargo en el que aseguró que no se arrepintió de lo que dijo: “Creo que le hablo o generalmente le hablo a gente futbolera, por eso siento que no tengo que traducir o explicar absolutamente nada de lo que dije. No le tengo que decir que San Lorenzo odia a Boca, lo cual no implica que si mañana voy por la calle y pasa Jorge Amor Ameal por delante de mi auto yo no le voy a tirar el auto encima, ni voy a sacar la cabeza por la ventanilla para decirle Jorge, la puta que te parió”.

Hace poco, la entidad xeneize había hecho lo propio con el periodista identificado con River Atilio Costa Febre, que había proferido insultos racistas contra un jugador de Boca en el Superclásico.

El comunicado de Boca:

El Club Atlético Boca Juniors repudia las opiniones que el ex jugador de fútbol y actual conductor de TV Diego Díaz realizó en un video en la Bombonera, que se volvió viral en las últimas horas, y no aporta en absoluto al mensaje de paz y tolerancia por el que Boca trabaja cada día y que también debería ser acompañado desde los medios de comunicación para tener un fútbol cada vez un poco más sano.

Boca en cada partido siempre se brinda para que todos los medios y periodistas puedan cumplir su trabajo de la mejor manera y sobreentendiendo que esa tarea se desarrolla en un marco de respeto y profesionalismo.

Boca lamenta la decisión explícita de Díaz de ser anti Boca y sus manifestaciones sobre el odio al club, que sólo incitan a la violencia, y en reunión de CD se tratará el tema para tomar una decisión, porque estas evitables agresiones afectan tanto al hincha, a los socias y las socias, como también a los integrantes de la Comisión Directiva que entre sus obligaciones tiene la tarea de hacer respetar al club, especialmente en su casa.

SEGUÍ LEYENDO :

La frase de Diego Díaz que generó revuelo en las redes: “Odiamos a Boca”

El descargo de Diego Díaz luego de haber declarado que “odia” a Boca

La declaración de Sebastián Domínguez sobre los hermanos Romero que provocó polémica

El sugestivo mensaje de la Selección de Paraguay tras los dichos de Piatti contra los hermanos Romero