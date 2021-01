El descargo de Diego Díaz luego de haber declarado que “odia” a Boca

Diego Díaz "Odiamos a Boca"

Diego Díaz, conocido simpatizante de San Lorenzo, fue uno de los protagonistas de la jornada al manifestar sus sentimientos en vísperas de las semifinales de la Copa Libertadores. El conductor de TV sorprendió al mediodía con una frase que generó revuelo en las redes sociales.

El ex futbolista disparó en su programa de TyC Sports su odio a Boca, uno de los aspirantes a ganar el trofeo más codiciado del continente: “El antiboquismo me tira. ¿Qué querés que te diga? Chicos, soy hincha de San Lorenzo, y los fanáticos de San Lorenzo odiamos a Boca. ¿Qué querés que te diga?”.

La controvertida frase despertó la polémica y su nombre fue tendencia en Twitter. Un tiempo más tarde, en la página oficial del medio realizó su descargo y dijo que no se arrepiente de nada.

“Lo primero que tengo para decir, ante el escándalo que parecen haber provocado mis palabras es que no me arrepiento absolutamente de nada de lo que dije”, comenzó su texto el ex Platense y Banfield. Y continuó: “Creo que le hablo o generalmente le hablo a gente futbolera, por eso siento que no tengo que traducir o explicar absolutamente nada de lo que dije. No le tengo que decir que San Lorenzo odia a Boca, lo cual no implica que si mañana voy por la calle y pasa Jorge Amor Ameal por delante de mi auto yo no le voy a tirar el auto encima, ni voy a sacar la cabeza por la ventanilla para decirle Jorge, la puta que te parió”.

“Así como en su momento dije públicamente que admiré la gestión de Mauricio Macri como presidente, tampoco tengo que ocultarle a nadie, por más que se ofenda algún hincha de San Lorenzo, que amo profundamente a Juan Román Riquelme”, aclaró Diego Díaz; y siguió con argumentos que revelaron algunas intimidades: “Hoy particularmente le podría decir a más de uno contándole una intimidad que no tengo un solo teléfono de un solo jugador de fútbol de San Lorenzo y sin nombrarlos voy a decir que tengo dos números de dos jugadores de Boca, con los cuales hablo periódicamente y a los cuales les deseo permanentemente lo mejor. Ellos saben que soy sincero”.

“Hablo para gente que, ¿cómo decirlo? tiene un nivel aunque sea medio de entendimiento. No para aquellos que pusieron esto en un lugar de escándalo o de animalada por las cosas que había dicho un tipo que trabaja en los medios o un generador de opinión. Es que si algunos quieren que les digan permanentemente lo que quieren escuchar, que no cuenten conmigo. Porque yo algunas veces, y no es por ser el vengador anónimo, les voy a decir por ahí algo que no quieren escuchar, siempre les voy a decir lo que pienso y soy admirador profundo de Marcelo Gallardo y me encanta este River, por más que pueda perder o no esta Copa Libertadores o le vaya como le vaya en los próximos compromisos”, detalló.

“Si hay algo que no fui es un tipo políticamente correcto desde el momento que entré a trabajar y desde el momento que me contrató TyC Sports, porque ya entré con el dato de que era hincha de San Lorenzo entonces ya desde ese lado, si alguno me critica la objetividad, le digo que la objetividad la vayan a buscar en otro aspecto de la vida, que para mi no existe en ninguno porque desde el momento que hablo desde mi ya soy subjetivo. No me interesa la objetividad porque no la voy a alcanzar nunca, porque siempre hablo desde mí, desde lo que veo, desde lo que observo y desde lo que me gusta y me emociona”, concluyó.

La polémica planteada por Díaz fue en el medio del debate en la previa de las semifinales de la Copa Libertadores de América donde hoy River tiene una parada difícil y debe remontar de visitante un 3 a 0. En tanto que Boca juega mañana, también en Brasil, ante el Santos luego del empate en cero que sellaron en La Bombonera.

