El sugestivo mensaje de la Selección de Paraguay tras los dichos de Piatti contra los hermanos Romero

La bomba fue detonada por Ignacio Piatti en las últimas horas. Después de haber sido despedido de San Lorenzo, el mediocampista ofensivo encendió el ventilador y confirmó que el plantel de Boedo está fracturado. Por un lado, los hermanos Óscar y Ángel Romero, dos de los miembros más preponderantes, por el otro el resto de los referentes. Luego de que Marcelo Tinelli rompiera el silencio y que Mariano Soso fuera removido de su cargo como entrenador del equipo, los paraguayos fueron apuntados y su federación salió a respaldarlos en las redes sociales.

El Twitter oficial de la Selección Paraguaya de Fútbol (@Albirroja), minutos luego de los explosivos dichos de Piatti, emitió un mensaje con una imagen de los hermanos: “Incondicional respaldo a los mellizos Óscar y Ángel Romero, baluartes de la Albirroja en el sueño que nos une rumbo a Qatar 2022″.

El mensaje de respaldo de la Selección paraguaya para los hermanos Romero

Enseguida la sugestiva publicación tuvo cientos de réplicas y comentarios (positivos, de respaldo para los futbolistas guaraníes, y algunos negativos). “Nunca me había pasado, y creo que a nadie le pasó, que en un táctico quiebren a un jugador. Fuimos a hablar con el técnico. Los sacó una semana cuando había lesionado a Herrera y después volvieron”, fue una de las balas que disparó Piatti sobre la estadía de los Romero en San Lorenzo, recordando la lesión que Ángel le produjo al juvenil Andrés Herrera en un reducido.

Pero eso no fue todo, ya que Nacho habló de ciertos privilegios para los paraguayos que, según aseguró, nunca quisieron integrarse al grupo pese a los constantes intentos de sumarlos de los referentes del grupo azulgrana. “Dije que si no cambiaban se iban a ir a las manos, que no íbamos a poder parar a todos. Estos dos cambiaron un poco hasta ahora. Vienen mal manejados desde arriba: si vos le das tantos privilegios, las llaves del club a dos jugadores, creo que no va por ese lado. Hicieron echar a dos o tres técnicos”, sentenció.

Una de las gotas para que rebalsara el vaso de Piatti fue cuando los Romero intentaron redimirse dándole un premio de 15 mil pesos tras haber ganado un partido a sus propios compañeros en el vestuario, algo que el futbolista que fue clave para la conquista de la Libertadores 2014 en el Ciclón, rechazó.

Piatti, durísimo contra sus ex compañeros (Fotobaires)

Tinelli, por su parte, declaró sobre ellos: “No me gusta hacer nombres particulares de ningún jugador de San Lorenzo. Para mí son dos grandes jugadores y está probado”. Además, reveló que pidió un informe para saber qué sucedió en el vestuario visitante en cancha de Banfield tras la última derrota con goleada ante el Taladro.

Para Paraguy son dos piezas vitales en lo que va de las Eliminatorias Sudamericanas camino a la Copa del Mundo 2022. Sobre todo Ángel, que con 4 goles es uno de los máximos artilleros en lo que va de la competencia (tiene la misma cantidad que el chileno Arturo Vidal y el uruguayo Luis Suárez). Claro está, por eso tuvieron el respaldo que tuvieron en las redes.

