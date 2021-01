La declaración de Sebastián Domínguez sobre los hermanos Romero que provocó polémica

Ignacio Piatti, recientemente desvinculado de San Lorenzo, ofreció uno de los testimonios deportivos del día al narrar su experiencia en el plantel del Ciclón junto a los hermanos Ángel y Oscar Romero. Fueron varias las denuncias del ex MLS sobre el comportamiento de las estrellas paraguayas. “Nunca me había pasado, y creo que a nadie le pasó, que en un táctico quiebren a un jugador. Fuimos a hablar con el técnico. Los sacó una semana cuando había lesionado a Herrera y después volvieron. Entonces nosotros decíamos: ‘¿Qué ejemplo les das a los más chicos que hicieron eso y a la semana están entrenando?’ Pero capaz que a Mariano (Soso) le bajaron información de arriba”, fue uno de los dardos en a entrevista con el programa de TV ESPN F90.

“Vos veías durante todos los partidos que se pasaban la pelota entre ellos cuando están juntos”, aseguró. Y agregó: “Hay un montón de cosas que pasaron. No sé si estos chicos después para arreglarla... No me acuerdo en qué partido vinieron y dijeron: ‘Muchachos, si ganamos, le damos 15 mil pesos a cada uno’. ¿Cómo? ¿Qué son ustedes? Terminó el partido y los voy a saludar: ‘Muy bien, los felicito que jugaron bien’. ‘Tomá Nacho, 15 mil pesos’. No qué 15 mil pesos, yo no quiero”.

En ese contexto, sorprendió el método que propuso Sebastián Domínguez, ex futbolista y panelista del show, para “aleccionar” a los Romero en un Ciclón en crisis, que no alcanzó a meterse en la final de la Copa Diego Maradona y, como corolario, sufrió la renuncia del técnico Mariano Soso. “¿No hay uno que le dé un cachetazo a mano abierta? A mano abierta, para que después no se queje de que lo mandaste al hospital. Cachetazo a mano abierta. Y cuando te quiere decir algo, otro cachetazo más. Dejate de joder...”, dijo el ex central, indignado con el relato de Piatti.

Claro que sus palabras también recolectaron voces de repudio, sobre todo de fanáticos de Paraguay. “¡Una vergüenza!”, escribió la cunta de Twitter @SrFutbolPy. “¿Desde cuándo importó lo que diga Sebastián Domínguez? El tipo era central y pegaba más que el crack”, firmó @fbritos13. “A Sebastián Domínguez lo tenía en otro perfil. Aquí pide que las cosas se solucionen a ‘cachetada’ limpia. Estos son comentarios para una ronda de amigos o fuera de cámara en todo caso. Después pedimos que los hinchas no sean violentos”, añadió Marcelo Mongelós.

Oscar Ruggeri, desde su rol de ex futbolista y ex DT, también reveló qué haría él ante una situación de ruptura del vestuario como la que ocurrió con los Romero. “Hay que defender al grupo, Yo no los dejo entrar al vestuario, vienen dos pibes así al vestuario cuando yo estaba jugando y hacen las cosas que me dijeron, y no los dejo entrar al vestuario”, enfatizó.

Acto seguido, detalló cuál sería su actitud con los paraguayos. “Que venga la dirigencia, pónganse todos adentro -señaló, cómo describiendo una reunión-. ¿Éstos dos tienen privilegios? ¿Se entrenan, no se entrenan? ¿Hacen lo que quieren? Señores, tiene que levantarse el grupo y decir, ‘nos vamos todos’”, concluyó el campeón del mundo con la selección argentina en México 1986.

SEGUÍ LEYENDO:

Marcelo Tinelli, tras la salida de Mariano Soso y las peleas en el vestuario de San Lorenzo: “El que se quede debe demostrar ganas de jugar en el club”

El sugestivo mensaje de la Selección de Paraguay tras los dichos de Piatti contra los hermanos Romero